Subieron la soja y el trigo: la tonelada de oleaginosa se paga $36.000

Por la oleaginosa con entrega inmediata, la oferta generalizada entre la industria fue de US$ 360 la tonelada, US$ 3 por encima de la víspera. En tanto, en moneda local el valor negociado para la soja fue de $ 36.000 la tonelada.



Respecto al maíz con descarga se ofrecieron $ 19.000 la tonelada, lo que representó una caída de $ 1.000 en comparación al cierre del martes.



El contrato de maíz de diciembre cayó US$ 5 hasta los US$ 195, mientras que la posición enero marcó una pérdida de US$ 2 al cerrar en US$ 200.



Por el cereal de la próxima cosecha, la mejor oferta correspondió al contrato de marzo, en US$ 200 la tonelada.



En cuanto al trigo con entrega disponible se ofrecieron $23.500 la tonelada, lo que representó una mejora de $ 400, mientras que en moneda extranjera dicha posición se ofreció en US$ 225, lo cual resulta en una disminución de US$ 5 respecto a la jornada previa.



La oferta para la entrega en diciembre se ubicó en US$ 235; enero, US$ 240; febrero, US$ 245; y marzo, US$ 255.



Por último, el girasol cerró a US$ 430 la tonelada.