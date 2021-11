Retuvieron su tractor de más de 50 años y AFIP le pide $800.000 para recuperarlo

Un colono perdió su tractor de más 50 años, luego de que este fuera retenido en un control de Gendarmería Nacional por irregularidades en sus papeles en la provincia de Misiones. El rodado es modelo Ford año 1970 y la AFIP le demanda 800.000 pesos para que pueda recuperarlo.José Ricardo, conocido del colono que reclama por su tractor, comentó que el lunes pasado, que en principio sería de origen argentino pero no cuenta con el papeleo de habilitación correspondiente. En el trayecto fue detenido por Gendarmería Nacional, y“Ya no existe la documentación para una máquina tan vieja”, alegó Ricardo. Tras la sustracción del vehículo, intervino la AFIP que le solicita al propietario 800.000 pesos y el pago de una multa extraordinaria para que pueda recuperarlo.”, expresó.Según Ricardo, el valor de este tractor ronda los 500.000 pesos y sostuvo que es casi imposible para un productor abonar esta cantidad de dinero. Asimismo indicó que la AFIP demanda el pago para poder entregarle el vehículo, y que sin el cumplimiento de esos requisitos no podrá retirarlo. “Con ese dinero se puede comprar un vehículo mucho mejor que el que le quitaron”, afirmó.En este sentido, destacó que este hecho preocupó a la comunidad de productores que temen atravesar la misma situación. “”, agregó en declaraciones a Misiones on line.