Créditos ANSES: ahora, se pueden solicitar hasta $ 200.000 solo con DNI

En marco de una crisis económica que se agravó por la pandemia por el coronavirus, que comenzó hace un año y varios meses, los programas sociales que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) toman cada vez mayor importancia ya que son fundamentales para fortalecer la asistencia social.Actualmente las líneas de créditos del organismo son:-Jubilados y pensionados.-Pensión universal para el adulto mayor y PNC por vejez.-Pensiones no contributivas.Los jubilados y pensionados van a poder pedir el préstamo que tiene valor desde los $ 5000 y $ 200.000 a pagar en 24, 36 o 48 cuotas con una tasa de interés del 29 %.La cuota no puede exceder el 20 % del ingreso mensual y esta se depositará en la cuenta bancaria personal dentro de los 5 días hábiles.-Residir en el país y tener menos de 90 años al momento de finalizar el crédito.-También debe presentar el DNI y el CBU de la cuenta bancaria en cuestión.Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor o la pensión no contributiva por Vejez tendrán la posibilidad de pedir un préstamo de entre $ 5.000 y $ 70.000 en 24, 36 o 48 cuotas.-Residir en el país y tener menos de 90 años al momento de finalizar el crédito.-También debe presentar el DNI y el CBU de la cuenta bancaria en cuestión.Los titulares de Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o por Madre de 7 hijos, van a poder acceder a un crédito de entre $ 5.000 y $ 70.000 a pagar en 24, 36 o 48 cuotas.-Residir en el país.-Tener más de 18 años y tener menos de 75 al momento de finalizar el crédito.-Finalmente, como todas las otras líneas del crédito, la cuota no podrá exceder el 20% del ingreso mensual. Fuente: (ElCronista)