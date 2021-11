ANSES y otros organismos pagarán bonos de hasta $15.000 en los próximos días

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Cultura continúan evaluando las solicitudes de inscripción para acceder a bonos de $5.000 y $15.000, de cara a la habilitación de pago que quedó activado luego de las elecciones legislativas.



La ANSES, que comanda Fernanda Raverta, pagará el plan "Más Cultura Joven", mientras que el Ministerio de Cultura dará un bono para artistas afectados por la pandemia. Qué es Más Cultura Joven

El nuevo bono de $5.000 es una política pública diseñada por el Ministerio de Cultura de la Nación en articulación con el Banco de la Nación Argentina y la ANSES. Tiene como objetivo principal "propiciar el acceso a prácticas, bienes y servicios culturales para las y los jóvenes de todo el país". Quiénes pueden acceder al bono Más Cultura Joven

Aquellos beneficiarios de los siguientes programas sociales y tengan entre 18 y 24 años:



- Becas Progresar

- Asignación Universal por Hijo (AUH)

- Asignación Universal por Embarazo (AUE)

- Pensiones no Contributiva por Invalidez Cómo inscribirse a Más Cultura Joven de ANSES 1 - Entrar en Mi ANSeS con los datos requeridos

2 - Hacer click en "Programas y Beneficios" y de ahí dirigirse a "Más Cultura" con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social

3 - Bajarse la aplicación del BNA+ donde el titular debe elegir la sucursal de dicho banco que le quede más cercana a su domicilio

4 - Una vez que el titular tenga la inscripción aprobada va a poder usar este beneficio hasta el 30 de abril de 2022



Es importante recalcar que quienes no pueden utilizar una tarjeta online por distintos motivos deben especificarlo en la inscripción para que se pueda coordinar la entrega de la tarjeta física. Cuándo se cobra Más Cultura

La jueza federal María Servini dispuso que el bono de $5.000 no podía pagarse antes de las elecciones generales que se celebraron el 14 de noviembre, por lo que ahora ANSES ya está en condiciones de pagarlo. Bono de $15.000 para artistas

En tanto, el Ministerio de Cultura otorgó un subsidio de $15.000 a liquidarse en esta semana destinado a todos los artistas y trabajadores de la cultura.



Entre los argumentos, se establece: “Si bien la situación epidemiológica ha mejorado como consecuencia del avance en el plan de vacunación nacional que el Estado argentino está llevando a cabo, aún persisten medidas y disposiciones de distanciamiento social, preventivo y obligatorio ante la aparición de nuevas variantes del virus Sars Cov 2 que impactan en las actividades del sector cultural”.



“Por ello resulta necesario contener a los trabajadores y trabajadoras del ámbito de la cultura mediante el otorgamiento de un quinto pago de pesos quince mil ($15.000) a todos los beneficiarios de la convocatoria al ‘Apoyo extraordinario cultura solidaria’ que mantengan su condición de vulnerabilidad”, expresa el texto.