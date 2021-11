Ofrecen plan de pago para deudas de facturas eléctricas generadas en pandemia

Lapso

Antecedentes

Con la rúbrica del Decreto 3460, el gobernador Gustavo Bordet aprobó el Plan de Facilidades de Pagos para cancelar deudas generadas en el plazo de vigencia de las medidas previstas por el decreto N° 506/20 y su respectiva prórroga.En el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia, este decreto establecía la suspensión de cortes de servicios domiciliarios por redes.Esta medida apunta a evitar la acumulación de deuda por parte de los usos que ameritan esta especial protección y que se tome muy gravosa la regularización de su situación con las empresas distribuidoras de energía eléctrica.Paralelamente, faculta al Ministerio de Producción para que en el marco de sus competencias dicte y arbitre las medidas conducentes a efectos que los órganos técnicos competentes procedan con el dictado de las normas reglamentarias, aclaratorias y/o complementarias, de carácter transitorio para la efectiva implementación de lo dispuesto en el decreto N° 506/20 MP y sus prórrogas.El Plan de Facilidades de Pagos aprobado comprende, Ios periodos facturados y pendientes de pago cuyos vencimientos hayan operado entre el 1 de marzo de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020. Este plazo será extendido excepcionalmente por Resolución deI Ministro de Producción a aquellos usuarios cuya actividad hubiera continuado resentida de forma significativa por la emergencia sanitaria, con posterioridad al 31 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de junio de 2021.Por otra parte, se establece que para la continuidad y vigencia del Plan de Facilidades de Pagos será condición necesaria para los usuarios, mantener aI día el pago de las facturas corrientes que se vayan emitiendo.También se dispone que aquellos usuarios de las categorías Residenciales y No Residenciales que no estuvieron incluidos en el Artículo N° 2 de la resolución ministerial N°213 MP de 2020, pero que fueron comprendidos por el beneficio de suspensión de cortes en la prestación de servicios, también podrán solicitar la adhesión al Plan de Facilidades de Pagos.Esta decisión del Ejecutivo provincial surge de la oportuna adhesión de la provincia al Decreto de Necesidad y Urgencia 311 por el cual se suspendían los cortes de suministro de servicios públicos o esenciales a sectores residenciales y no residenciales afectados por la pandemia.La provincia adhiere a ese DNU por el decreto 506 y por el mismo se pone como autoridad de aplicación al Ministerio de Producción en todo lo inherente a la suspensión del corte de servicios, fundamentalmente eléctrico, ya que en Entre Ríos la distribución es provincial.Entre otras competencias, tenía que generar las condiciones necesarias para brindar un plan de facilidades de regularización de la deuda acontecida en el marco de esa suspensión de corte de ese servicio.Este decreto que firma Bordet viene a cerrar ese circuito que se inició con la suspensión de los cortes y lo viene a completar generando el plan de facilidades de pago de los usuarios que se acogieron a ese beneficio con las distribuidoras de energía existentes en la provincia, que son Enersa y las distintas cooperativas.Asimismo, la Norma ratifica que aquellos sectores residenciales y productivos afectados por la pandemia, acceden a un plan de facilidades de pago extendido en el plazo, ya que se puede abonar en hasta 60 cuotas, sino que, y además, cuenta con una tasa de interés subsidiada que es de alrededor del 50 % de la tasa activa del Banco Nación.O sea, que permite a los titulares un plazo accesible de 5 años para regularizar la situación y mantengan el suministro sin ningún tipo de situación punitiva o de exigencia desmedida del distribuidor y con una tasa sumamente conveniente.