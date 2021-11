Jubilaciones aumentarán 12,11% en diciembre y acumularán 52,7% en el año

16 millones de beneficiarios

Las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales, informó el Gobierno. Con este incremento,Según el Gobierno, habrá un "aumento real de los ingresos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones"."Si por el contrario hubiese continuado la fórmula de la Ley N°27.426 de 2017 de Juntos por el Cambio, la variación interanual de los haberes sería más de 4 puntos inferior al costo de vida, del 48%", indicó la Casa Rosada.LaEl ajuste no incluye a jubilados y pensionados de regímenes especiales, como docentes, docentes universitarios, Luz y Fuerza, y Poder Judicial, que disponen de índices propios.mientras que la prestación mínima (PUAM) subirá de $20.738 a $23.249.Así, el haber mínimo más que se duplica, lo mismo ocurre con las asignaciones., mientras que el haber máximo subirá de $174.433 a $195.557.Por su parte, la(eran de $2,746 en diciembre de 2019), indicó la ANSES.De esta forma, este año, con la nueva fórmula de movilidad, los aumentos fueron delPor el contrario, si hubiese continuado la fórmula de la Ley N°27.426 de 2017 de Juntos por el Cambio, la variación interanual de los haberes sería de más de cuatro puntos porcentuales inferior, en torno a 48,6%.Esta nueva fórmula combina evolución de los salarios y de la recaudación, pero no garantiza que los aumentos igualen o superen a la inflación, como sí lo hacía la anterior.Por eso,Ante ese escenario, el Gobierno otorgó bonos ($1.500 en abril, $1.500 en mayo y $5.000 en agosto) a jubilados y pensionados de menores ingresos, pero no se integraron a los haberes.En 2018 y 2019 los aumentos de jubilaciones y pensiones sufrieron una pérdida versus la inflación del 19,5%.En 2020, por los incrementos diferenciados por decreto, la suba interanual de los haberes fue de entre el 24,3% (haber máximo) y 35,3% (haber mínimo), ante una inflación del 36,1%.Especialistas estiman una disminución o pérdida de los haberes de hasta el 8,7% frente a la inflación.En 2021,que, desde entonces, se otorgan en función de la evolución del índice salarial, así como también del RIPTE y los recursos de la Anses, recordaron las fuentes.Con esta nueva fórmula, el Gobierno busca recomponer los ingresos y recuperar el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas, resaltaron.