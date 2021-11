Peste porcina africana: "Hay que cuidar los animales y cumplir las medidas"

Economía Declaran alerta sanitaria en todo el país por el virus de Peste Porcina Africana

Mario López, Secretario General de UATRE Seccional Uruguay, se refirió este miércoles respecto a la situación que atraviesa el sector rural, con el alerta emitido por el SENASA a raíz de la peste porcina africana. La medida se hizo oficial a través del Boletín Oficial, publicado en la jornada.Al respecto, el gremialista entrerriano expresó: "ya lo vivimos con el COVID, que no nos entraba en el campo porque al aire libre no hay tantos contagios, porque si fuera por las medidas de seguridad y los protocolos los cumple el 10%, los grandes establecimientos y después ya no".Además, López agregó "tenemos que tener cuidado porque en nuestra zona tenemos establecimientos de cerdos que están en crecimiento, y la actividad porcina se ha desarrollado muchísimo, de tener 1 o 2, hoy tenemos 7 u 8 en el Departamento"."Por supuesto que hay que cuidarse pero las medidas no se cumplen", concluyó el sindicalista.Según Senasa, el VPPA es una enfermedad propia de los porcinos, y tiene la capacidad de permanecer estable en materia orgánica por largos períodos, a través de sangre, alimentos cárnicos no procesados térmicamente, cadáveres, etc. Además, tiene alta letalidad y no existe una vacuna eficaz que permita la contención de la enfermedad.Si bien la Peste Porcina Alimentaria (PPA) es una enfermedad exótica, está causando estragos a nivel mundial, ya que se encuentra en expansión por varias zonas. Hasta el momento, no se han reportado casos en Argentina, por lo que el Senasa reforzó las medidas preventivas en fronteras y en los controles de ingresos aéreos y marítimos al país. (Fuente: LT11)