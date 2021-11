Feletti: "La suba del dólar blue no debería impactar en la inflación"

El Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sostuvo este miércoles en una Conferencia de Prensa que la escalada del dólar blue no debería impactar en la inflación ya que los precios dependen del tipo de cambio oficial, al cual los importadores pueden acceder sin mayores inconvenientes.



Durante esta jornada el dólar informal se aceleró para culminar en los inéditos $205. De esta manera, la brecha con el oficial trepó al 104,7%, récord en un año.



Sin embargo, Feletti aclaró que esta suba no tiene por qué afectar a los precios de la economía ni a los recientes congelamientos que se decretaron.



El funcionario dijo que lo único que podría modificar esta situación es que el sector empresario no pueda importar al tipo de cambio mayorista, algo que por el momento no está ocurriendo ni va a ocurrir según aseguró. "Es un mercado ilegal, aunque lo llamemos simpáticamente blue", sentenció.



Las declaraciones del sucesor de Paula Español en la secretaría que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo estuvieron enmarcadas en la presentación formal del acuerdo con los laboratorios para congelar hasta el 7 de enero los precios de una canasta de aproximadamente 500 medicamentos.



A diferencia del anterior congelamiento de 1.432 productos de consumo masivo, que fue rechazado por varias empresas de la industria alimenticia, en esta ocasión el consenso con el sector privado fue mayor.



Feletti explicó que lo que se pretende es "recuperar estándares de vida y que eso no se vea frustrado por precios de consumos esenciales", como alimentos y medicamentos, de modo que "el margen de consumo para el resto de bienes sea mucho mayor". En este marco, agradeció a las cámaras por "la predisposición a aceptar la idea de retrotraer precios y estabilizarlos".



El presidente de Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), Eduardo Macchiavello, dijo que "estamos dispuestos a ayudar y esperamos que nuestro esfuerzo sirva para que se estabilicen los precios". Además, afirmó que los últimos dos años "no fueron fáciles para la industria".



De parte del Estado también partició de la conferencia la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Desde el sector privado, además de Macchiavello estuvieron Alejandrina Arauz, de la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de uso Hospitalario (Capgen); Carlos Escobar, de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme); Marcelo Burstein, de la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala).