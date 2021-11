Un barco con 25.000 toneladas de harina de soja quedó varado en el río Paraná

Un buque que transporta 25.000 toneladas de harina con destino a Australia quedó varado en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez, por lo que desde la Cámara de Actividades Portuarias detallaron el plan de tareas de rescate con el fin de devolver el buque al canal.



Desde la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (Capym) sostuvieron que la principal hipótesis es que "no se debió a la bajante del Paraná, sino a una maniobra del buque".



Asimismo, el director de la Capym, Guillermo Wade, explicó a la prensa que el barco quedó varado al no ingresar de forma correcta al canal, donde los niveles de agua permiten la navegación.



El funcionario apuntó que, al permanecer fuera de las vías de circulación, el buque no obstruye la navegación, aunque deberán cortar el canal durante algunas horas para rescatar la embarcación, lo que generará demoras en los tiempos de carga y descarga del puerto rosarino.



Las tareas de rescate están a cargo de dos remolcadores, plan aprobado por Prefectura Naval Argentina, que realizarán las obras necesarias para devolver el buque al canal.



El barco a rescatar posee una bandera de Liberia, y se denomina Venus Harmony, tiene una manga de 30 metros, eslora de 179 metros y un calado de 10 metros.



La embarcación tiene como destino Australia, donde deberán trasladar las 25 mil toneladas de harina de soja que lleva a bordo.