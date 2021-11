Alertan sobre estafas en criptomonedas: Explicaron cómo es el mecanismo

El FBI emitió un alerta en el cuál resaltan que creció el número de estafas que están utilizando a los cajeros automáticos (ATM) de Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas, así como códigos de respuesta rápida (QR) para facilitar los pagos.



Al respecto detallaron cómo se perpetúan las estafas. Una persona se comunica vía telefónica de parte de una entidad, institución de gobierno, empresa de servicio público, y le explica a la víctima, paso a paso, cómo hacer una transacción.



El estafador después suministra un código QR asociado con un monedero de Bitcoin cuyas claves están bajo su poder para que la persona lo use durante la compra. Luego dirige a su víctima a un ATM de Bitcoin para que compre criptomonedas y las envíe utilizando al código QR que antes el estafador le pasó.



"Una vez que la víctima realiza el pago, el destinatario es dueño instantáneamente de la criptomoneda y, a menudo, transfiere inmediatamente los fondos a una cuenta en el extranjero», explica el FBI.



La agencia de investigación criminal de Estados Unidos también recomendó no seguir las instrucciones de alguien que no se conoce para escanear un código QR y enviar un pago en criptomonedas. Tampoco responda a una persona que le llama para solicitarle información personal.