Estacioneros afirman que siguen con “severos problemas de rentabilidad”

El responsable de la estación de servicios de avenida Laurencena, Alejandro Di Palma, indicó aque “hace una semana el GNC aumentó dos pesos. Fue la corrección que tuvo nuestra materia prima, que es el gas que después nosotros comprimimos. Obedece a un sendero que pactaron las autoridades que regulan el gas con los productores. Es un camino de indexación que implicó que nos sacaran del amparo de una tarifa de servicio público”.El empresario consideró que “fue algo unilateral y temerario, porque no vemos cuál es el vínculo entre la nafta súper y el gas. En todo caso, parte de la renta del GNC fue transferida hacia los productores de gas. Somos pyme y estamos realmente muy complicados”.Acotó que “el único precio que el estacionero maneja discrecionalmente es el del GNC que tiene precios distintos según las cuencas, además de la preponderancia de la energía eléctrica y lo impositivo, que impacta sobre el valor final”.“En la medida que no suba la nafta súper, no se incrementará el gas. La indexación es algo doloroso para nosotros, porque nuestras ventas se caen. La posición de los estacioneros es contraria al aumento de los combustibles líquidos, porque recién estamos llegando al nivel de ventas previo a la pandemia y si suben los precios, tendremos una caída de ventas que no podemos sostener”, expresó Di Palma.Por otra parte, comentó que “el consumo con tarjeta de crédito se disparó desde hace mucho tiempo. Últimamente hubo una reactivación” en la comercialización, pero manifestó que “tenemos severos problemas de rentabilidad, por lo que pedimos al Estado nacional que nos siente a una mesa de negociación con las petroleras para pedir una bonificación mayor”.