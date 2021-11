Jubilaciones y prestaciones sociales: a cuánto subirán los montos en diciembre

Este jueves se conocerá el último dato que falta (índice de salarios de septiembre) para determinar el aumento trimestral de las jubilaciones y pensiones y demás prestaciones sociales de diciembre. Con los datos difundidos, en el Gobierno aseguran que, según surge de la fórmula de movilidad.“A fines de octubre de 2021, las y los analistas del mercado proyectaron que la inflación minorista para 2021 se ubicará en 50,3% interanual”, informó el viernes el Banco Central.Este incremento en diciembre del 11/12% comprende a 18 millones de personas porque incluye también las Asignaciones Familiares, AUH, pensiones no contributivas y PUAM, la pensión universal al adulto mayor. Y debe aplicarse a partir del 1° de diciembre hasta el 28 de febrero de 2022.Este aumento no incluye a los jubilados y pensionados de regímenes especiales, como docentes, docentes universitarios, Luz y Fuerza, Poder Judicial, que disponen de índices propios.El haber mínimo de $ 25.922 subiría a más de $ 28.800. La PUAM de $ 20.738 a más de $ 23.020. Las pensiones no contributivas de $ 18.146 a $ 20.150. Y el haber máximo de $ 174.433 a $ 194,000. Por su parte, la AUH iría de $ 5.063 a unos $ 5.630.