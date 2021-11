Feletti analizará congelamiento de precios con comercios mayoristas y minoristas

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mantendrá hoy una reunión con unos 30 representantes del sector mayorista y de comercios minoristas que participan del congelamiento de precios de 1.432 productos de consumo masivo para repasar la implementación del programa.



El encuentro tendrá lugar a las 15 en la sede central de la Secretaría de Comercio Interior ( Av. Presidente Julio A. Roca 651, Ciudad de Buenos Aires).



Feletti aseguró que se trata de una convocatoria "muy amplia" a los sectores que participan del programa de productos de consumo masivo, para repasar algunos detalles de su implementación.



Puntualmente, están convocados al encuentro representantes de los supermercados mayoristas (Nini, Vital, Micropack, Diarco, Makro, Maxiconsumo, Parodi y Yaguar), de las cadenas del interior (Cooperativa Almacor, Cadena Buenos Aires y Cadena Cordiez) y de Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA).



En cuanto a las empresas, se expidió una invitación a representantes de las principales alimenticias del país (Arcor, Molinos Río de la Plata, Mondelez, P&G, Unilever, Nestlé y Josimar) y a las entidades Fedecámaras, Grupo 2000, Unión de Usuarios y Consumidores, Distribuidora Norte, Cooperativa Obrera, Federación Argentina de Cooperativas de Consumo y Casrech.



También fueron convocados representantes de los sectores de almacenes minoristas: CGA (Confederación General Almacenera), FABA (Federación de Entidades de Autoservicistas Almaceneros, Supermercadistas y Polirrubros de Buenos Aires), ASU (Asociación de Supermercados Unidos), Cámara de Supermercados Chinos,



Capyma (Cámara Pyme de industrias de alimentación), UKRA (Unión Kiosqueros Republica Argentina) y CADAM (Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas).



Según Feletti, en la primera semana de aplicación del congelamiento de precios de estos productos "hubo en total, en precios y abastecimiento, un índice combinado de casi 80%, un 78% de acatamiento, lo que para un comienzo es aceptable", y que en adelante "estamos presionando para ampliar y subir ese margen".



"Si no hay una canasta alimentaria básica de 1.500 productos en un país que produce alimentos, estamos en un problema", aseguró Feletti en declaraciones radiales esta semana, y que "la Argentina no puede quedar encorsetada a los planes de negocios de 30 empresas".



"Ahora, en esta crisis, se les está pidiendo que colaboren, que ayuden a las que van a ser las primeras fiestas después de la pandemia, donde la gente tiene que festejar; es casi una posguerra a nivel mundial, que no se frustre por precios", expresó.



Por otra parte, también se espera para mañana una respuesta de los laboratorios a la propuesta de retrotraer el precio de los medicamentos a los valores vigentes al 1 de noviembre pasado y mantenerlos sin cambios hasta el 7 de enero próximo, indicaron fuentes oficiales.



"El lunes es el día que los laboratorios tienen para contestar" la propuesta del Gobierno, precisaron a Télam fuentes de la Secretaría de Comercio Interior.



Tras el principio de acuerdo alcanzado el jueves último, Feletti indicó que, en principio, los valores de "todos los medicamentos" se retrotraerán a los vigentes al 1 de noviembre último, y se mantendrán sin cambios hasta el 7 de enero próximo.