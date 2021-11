El INDEC difundirá la inflación de octubre en la semana previa a las elecciones

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el próximo jueves, en medio de los cierres de campaña y a tres días de las elecciones legislativas, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que se anticipa en torno al 3,2 por ciento en promedio según el relevamiento de expectativas de mercado (REM) realizado por el Banco Central.La última medición del organismo estatal, correspondiente a septiembre, arrojó una inflación de 3,5 por ciento, mostrando un repunte significativo luego de permanecer cinco meses en baja. El acumulado del presente año es de 37 por ciento y el interanual asciende a 52,5 por ciento.Las proyecciones indican que la presión inflacionaria se sostendría por encima del 3 por ciento, por lo que aún no se vería el impacto del congelamiento de precios impuesto por el Gobierno para 1.432 productos, que entró en vigencia a mediados del mes pasado.El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se anticipó a la comunicación oficial y coincidió con esa estimación: "La inflación de octubre no creo que esté por debajo del 3 por ciento, porque hubo presión de precios los primeros 18 días.Esperamos que el índice de alimentos esté por debajo del 2,9 por ciento, pero el efecto este se va sentir bien en noviembre".Las consultoras privadas por su parte marcan la tendencia alcista y prevén una inflación de 3,5 por ciento en promedio.Equilibra estima un alza de precios del 3,4%, la consultora Eco Go proyecta una variación del 3,2%, C&T Asesores Económicos considera que la inflación trepará al 3,6% y Analytica, ubica al IPC de octubre en 3,1%.De esta manera, la inflación sigue escalando y queda cada vez más lejos de la proyectada por el Ejecutivo en el Presupuesto votado el año pasado, que la fijaba en 29 por ciento.A falta de contabilizar octubre y los últimos dos meses del año, el panorama indica que también se superará la proyección indicada en las actuales previsiones del equipo económico, que la ubicaban en un 45 por ciento.