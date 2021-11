Asociación indica que “hay precios que no guardan relación con el costo actual”

“La Resolución 1050/21 indica que debemos respetar un listado de precios que en algunos casos se encuentran muy por debajo de lo que estábamos pagando a nuestros proveedores al día de la resolución”, comenzó Krovinsky, quien resaltó que “hay algunos precios que no guardan relación con el costo actual”.



“Desde CASCO tenemos la mejor disposición y voluntad para estar alineados con los programas que surjan del gobierno, por eso, en este momento estamos negociando con nuestros proveedores”, apuntó y agregó: “Siempre aclaramos que no somos formadores de precios y que para respetar esta resolución necesitamos de la colaboración de quienes nos venden”.



“Manifestamos nuestra intención de tener el margen más bajo posible, aún cuando estemos por debajo de lo que necesitamos para cubrir el gasto fijo”, señaló. Sin embargo, dijo que “lo que no se puede es vender a pérdida, respecto de lo que es el precio regido por la resolución. No podemos comprar a $100 y vender a $87”. Diálogo con el gobierno provincial Kobrinsky dijo a APF que se encontró con “la mejor disposición de parte de la Dirección de Comercio Interior de la Provincia, que está monitoreando en qué situación estamos”.



En este sentido, informó: “Seguramente, con su apoyo haremos algún llamado para los proveedores, de manera que quienes no puedan adaptarse a la normativa, lo puedan hacer en el menor tiempo posible”.

Abastecimiento de productos de precios cuidados



“Si bien no estamos con el 100 por ciento del cumplimiento, tenemos ya unos cuantos precios que coinciden con los máximos autorizados”, indicó y continuó: “Entendemos que para la semana próxima ya vamos a tener el resto de los productos para poder estar al día”.



En relación al abastecimiento en las góndolas, Kobrinsky detalló que se puede hablar de “abastecimiento condicionado”, esto ocurre debido a que los proveedores “entregan mercadería de acuerdo al volumen de venta del año pasado, en el caso de que los precios a los que deben vender no les sirven”.



“Probablemente falte volumen de productos, que va a ser notorio en las góndolas”, apuntó, aunque señaló que “no estaría hablando de desabastecimiento”. (APF)