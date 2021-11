“Buenas expectativas turísticas” para el fin de semana largo de noviembre

Así lo indicaron funcionarios, empresarios y referentes sindicales del sector, quienes también destacaron el impacto que tiene para este repunte de la actividad el programa nacional Previaje.



En Mar del Plata, el mayor centro turístico de las provincias, las reservas están entre el 70% y el 80%, sobre unas 30.000 camas disponibles de sus 51.000 plazas hoteleras, según datos de la filial local de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina.



Su secretaria adjunta, Nancy Todoroff, dijo a Télam que "las reservas nos indican que será un fin de semana excelente, como lo fue el del pasado mes de octubre donde Mar del Plata estuvo colmada de turistas y visitantes".



Uno de los destinos serranos destacados de la provincia de Buenos Aires, la Comarca Sierra de la Ventana, tiene ya reservado el 75% de sus más de 7.500 plazas para ese feriado largo, informaron desde la Subsecretaría de Turismo local.



El subdirector de Turismo de la Comarca, Gustavo Sandobal, explicó que ese es el porcentaje promedio, y que hay muchas consultas en los diversos destinos internos, como Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Saldungaray, San Andrés de la Sierra y hasta Tornquist, la ciudad cabecera.



También en territorio bonaerense, el partido de Adolfo Alsina, cuyo principal atractivo turístico es el internacionalmente famoso lago Epecuén, tiene reservas por el 80% de su capacidad hotelera, que es de unas 1.200 plazas, según la secretaria de Turismo local, Vanesa Neubauer, quien dijo a esta agencia que la actividad turística tras la cuarentena "se está reactivando en forma sorprendente".



La funcionaria agregó que "las expectativas son muy buenas", y que "los otros fines de semana de noviembre ya sabemos que van a funcionar muy bien porque luego del finde largo tenemos la Vuelta al Lago, una actividad que se desarrolla en Carhué y que el año pasado no se pudo hacer".



Las aguas del lago, vecino a la ciudad cabecera, Carhué, tienen una concentración de entre 180 y 200 gramos de sal por litro, más de cuatro veces la del agua marina, lo que lo convierte en un "flotario natural" y lo hace sólo comparable con el Mar Muerto, en Oriente Medio.



En la Patagonia, el ministro de turismo de Chubut, Néstor García, comentó a Télam que "la expectativa para el próximo fin de semana largo es de una ocupación que rondará el 80%, sobre todo en Puerto Madryn, porque la temporada de ballenas está en pleno desarrollo".



Esa ciudad, cabecera de la comarca Madryn-Península Valdés, cuenta con 5.897 plazas, que se amplían a más de 7.000 si se suman las de poblaciones cercanas.



García también se mostró esperanzado en que "el nivel de ocupación de la cordillera será alto, no como los niveles del fin de semana de octubre que fueron récord pero con buena presencia de turistas por el atractivo que representa el parque nacional Los Alerces y la temporada de pesca deportiva continental, que ya se lanzó".



En el extremo norte del país, Jujuy tiene para el fin de semana largo reservas que ya alcanzan un 70% de la capacidad de hospedaje en los pueblos de la Quebrada de Humahuaca y un promedio del 60% a nivel provincial, sobre más de 12.000 plazas disponibles, según el ministro de Turismo jujeño, Federico Posadas



"Tenemos números altos no solamente los fines de semana largos, sino también los convencionales y durante la semana, superando las cifras de 2019, antes de la pandemia", manifestó a Télam el funcionario.



También Posadas se refirió al impacto positivo de Previaje en Jujuy, al señalar que subió tres posiciones en el ranking de destinos más elegidos, ubicándose en el puesto 12, por debajo de la Ciudad de Buenos Aires.



Con Tilcara, Purmamarca y San Salvador de Jujuy entre las 20 ciudades más elegidas, detalló el ministro, y precisó que la provincia registra 17.778 viajes contratados en ese programa, con un promedio de tres pasajeros por viaje, es decir más de 50.000 turistas.



En Catamarca, que dispone de 8.300 plazas en 235 establecimientos, el secretario de Gestión Turística, Iván Mooney, aseguró a Télam que "el nivel de reservas para el interior de la provincia está en un 100% en varias localidades, y en Capital estamos cerca del 60%", con expectativas de "cubrir el total, como ha sido el fin de semana largo del mes de octubre".



Sobre Previaje, consideró que "está siendo espectacular", y mencionó que en su primera edición "el impacto económico que ha generado ha sido de 25 millones de pesos, y el crecimiento para la etapa de Previaje 2 hasta el momento ha sido de 763%, lo cual implica que se han vendido ya con Previaje 2, más de 400 millones de pesos en 2.800 viajes en la provincia".



En Córdoba, el presidente de la Cámara de Turismo de la provincia, José González, sostuvo que hay "buenas perspectivas a partir de la buena receptabilidad de consultas y reservas".



En ese sentido el empresario dijo que aún no se han actualizado las cifras, pero estimó que "van a ser similares a los muy buenos resultados de octubre", ya que Córdoba tiene consolidado el movimiento turístico de los fines de semanas, particularmente con la gente que "tiene capacidad de gastar y de endeudarse" a corto plazo.



En el litoral fluvial, Entre Ríos se prepara para el próximo fin de semana largo "con muy buenas expectativas", con el regreso de fiestas populares y actividades presenciales, tras la reapertura de fronteras, dijo a Télam el secretario de Turismo provincial, Gastón Irazusta.



El funcionario resaltó que la oferta de playas, balnearios, complejos termales y opciones de actividades en naturaleza "se espera que esté a pleno, anticipando al verano", y aclaró que "el turismo rural, nuestra historia y cultura y las fiestas populares, también son importantes atractivos que esperan por visitantes".



En esta provincia, explicó, el turismo de Uruguay "es importante al ser una provincia fronteriza", y de ese país se prevé recibir unos 100.000 visitantes en los tres principales corredores turísticos (del río Uruguay, del Paraná, y centro de la provincia).



Desde Río Negro, el presidente de la Cámara de Turismo provincial, Néstor Denoya, dijo a Télam que "va ser un fin de semana largo con altas reservas, lo estamos esperando porque es una fecha intermedia entre lo que fue la temporada de invierno primavera y el verano" y precisó que "las reservas vienen bien y en la zona del Bolsón y de la Comarca también".



Por otra parte, señaló que "es un fenómeno que no se puede explicar, cómo el Previaje, que es de lo mejor que hemos conseguido en la industria turística, realmente revivió no sólo los destinos más importantes, sino que alcanzó todos los destinos del país".



En la misma provincia, el secretario de Turismo de San Carlos de Bariloche -principal destino turístico de la Patagonia-, Gastón Burlon, dijo a esta agencia que "las expectativas son buenas".



"Desde el invierno -continuó- venimos manteniendo bastante el trabajo, repunta en los fines de semana largos, como pasó en el fin de semana de octubre", algo que dijo esperar que se repita en este feriado de noviembre.



Burlon destacó que "Previaje fue uno de los mejores planes que haya desarrollado el Ministerio de Turismo (y Deportes) de la Nación en la historia, porque ayudó reactivar la economía rápidamente y después a que la gente nos visite"



En la vecina Neuquén, el subsecretario de Turismo, Germán Bakker, afirmó que "con la extensión de la temporada de invierno hasta el mes de septiembre, el fin de semana largo de octubre y lo que esperamos para el de noviembre, no vamos a tener una temporada baja sino que con fluctuaciones vamos a estar entre una temporada media y alta en el verano".



El funcionario manifestó a esta agencia que "el programa Previaje tiene un alto impacto en el sector turístico" y se mostró "muy optimista" respecto de la próxima temporada de verano venidera.