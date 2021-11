El dólar blue cerró la semana a $199

El dólar paralelo avanzó $1,50 en la semana y terminó en los $199, por lo que la brecha con el tipo de cambio mayorista, que regula el Banco Central, se mantiene al 99,1%.



La suba de esta semana se suma a la anterior alza de $2,50 la semana pasada, que se acumuló a la disparada de $8,50, y al avance de $2 registradas en las dos semanas previas.



Asimismo, a lo largo de octubre creció $11,50 (+6,2%) a partir de la elevada inflación, controles cambiarios, déficit fiscal y firme riesgo país, que alimentaron expectativas de devaluación y presionaron sobre la divisa, que suele tener saltos bruscos con tan solo unas pocas operaciones.



De todos modos, en lo que va de 2021 el paralelo acumula una apreciación de $33 (cerca del 20%), muy por debajo de la inflación acumulada de 2021, cercana al 40%.



Recordemos que durante septiembre, el dólar informal subió $4,50 (+2,5%), tras anotar en agosto su menor alza desde marzo, al trepar apenas $1 (+0,6%). Luego de tocar un mínimo de $139 a principios de abril, el dólar paralelo aumentó $9 en abril (6,4%), $7 (4,7%) en mayo, $11 (7%) en junio, y $12,50 (+7,4%) en julio. Qué pasará con el dólar blue Consultados por Ámbito, economistas brindaron sus pronósticos y opinaron sobre los motivos que llevan al alza al dólar informal en el Mercado Negro de Divisas.



El director del Centro de Estudios para la Nueva Economía (CENE), Víctor Beker, afirmó que “no hay ningún fundamento económico” que explique el incremento de la cotización del dólar.



Beker señaló que se trata de “un precio político” por la incertidumbre electoral y que se requiere de un cambio de 180 grados en las expectativas para que pueda bajar la divisa.



Christian Buteler, analista financiero, en diálogo con Ámbito, opinó que "en las últimas dos semanas viene pegando un salto bastante rápido y que hasta viene corriendo de atrás a los otros dólares", sin embargo, aseguró que "esto no es un tema de que subió mucho la demanda. Desapareció un poco la oferta y me parece que están acomodando los precios del blue a lo que está el CCL y el MEP libre que están arriba de los $200".



Sobre lo que pueda llegar a pasar en el corto plazo, Buteler, expresó que "se puede llegar a tomar algún descanso esta semana. La tendencia es alcista y seguirá con los serruchos de siempre. Pega un salto, retrocede un par de pesos, lateraliza algunas semanas y vuelve a subir. Mientras no logren controlar la inflación y bajar la emisión obviamente la tendencia del blue es hacía arriba". "Estamos en Argentina y si hay algo que es seguro es apostarle al dólar. Hace dos semanas estaba $185, se puede acomodar $15 arriba pero $25 no lo veo, va a descansar un poco", cerró.