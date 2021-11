Una popular marca de ojotas brasileñas se fabricará en Argentina

Un grupo rosarino, de la familia Blanco, dedicado al negocio del calzado desde hace 40 años selló un acuerdo para producir las clásicas y populares Havaianas en el país. La novedad es que se trata de la primera planta homologada fuera de Brasil. No es poco si se considera que las Havaianas se exportan a 120 países. En el Gobierno, que busca la sustitución de importaciones con tal de ahorrar divisas, la noticia es muy celebrada al compás de la misión de empresarios locales que en estos momentos se encuentra en San Pablo encabezados por el embajador Daniel Scioli y el gobernador Kicillof.Matías Blanco, CEO del grupo Blanco y tercera generación al frente de la empresa, contó que mediados de este año terminaron de acordar "la primera planta de producción de las ojotas Havaianas fuera de Brasil. Es la primera habilitada a nivel mundial", dijo muy entusiasmado..El Grupo Blanco tiene planta en Rosario y en la bonaerense Chivilcoy y adquirió recientemente la icónica marca L.G. Gear que fue furor en los ’90 de la mano de Gatic. El contrato para producir las Havaianas incluye la producción local en la planta industrial del Grupo Blanco en Rosario y en Bicontinentar Footwear Technology en Chivilcoy, donde además se producen las marcas Diadora y Athix.A su vez las Havaianas cambiaron de dueños desde la familia Batista que estuvo en el centro de la crisis política de Brasil en 2017. En ese momento acordó vender su participación por US$ 1.100 millones. El pase de manos fue a Cambuhy Investimentos y Brasil Warrant, ambas dirigidas por la familia Moreira Salles y la familia Setúbal, la dueña del banco Itaú.El grupo Blanco que las fabricará tiene su corazón en Rosario. Cuenta con macas propia de calzado como Athix, Vanner, Kidy y Via Marte y en 2011 trajo la marca italiana Diadora. Apuestan a superar el millón de pares de producción y apuntan al segmento de precio medio deportivo. Emplean a 400 personas.Describen que su historia arrancó cuando Paco Blanco, recién llegado de Villarino, una localidad en Salamanca, España, comenzó como zapatero en el garaje de su casa en Rosario. Su hijo salía a vender los zapatos en bicicleta primero y en auto después, pero en un día se le agotaba la producción. Eso lo impulsó a concretar acuerdos en 1965 con otras marcas para sumar a su canasta. Actualmente Calzados Blanco está dirigida por la tercera generación.Matías Blanco, contador de profesión, es su CEO. Afirma que al ser un negocio del segundo escalón detrás de las líderes Adidas y Nike, la caída de ingresos de la población potenció sus ventas que según afirman crecerán más con las Havaianas. Están con las ojotas puestas. Fuente: (Clarín)