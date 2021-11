Más de 150 vacunos murieron de sed: qué ocurrió y de cuánto es la pérdida

La falta de agua provocó la muerte de 155 animales en un campo ubicado en 17 de Agosto, en el partido bonaerense de Puan.



El encargado del establecimiento había pedido dos días de franco que le fueron concedidos por lo que trabajó hasta el sábado y se retiró. En su ausencia, se vació el tanque de 30.000 litros, cantidad suficiente para seis días y el molino no siguió sacando agua para cargarlo. Las razones seguramente se debieron a un desperfecto o una rotura que no había sido advertida.



Las altas temperaturas que se dieron en la zona los últimos días empeoraron la situación.



El empleado volvió a sus tareas el miércoles y se encontró con el desolador escenario. De 169 vaquillonas que había en el lote sólo sobrevivieron 14. Los animales pesaban entre 200 y 300 kilos cada uno. La pérdida económica alcanza los $10 millones. El empleado, si bien trabajaba hace años con la familia y contaba con su confianza, aseguran que ya no seguirá vinculado al establecimiento, señala el portal Ruralnet.