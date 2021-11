Precios congelados: “La dificultad encontrada es por la falta de señalética”

El gobierno nacional estableció a través de la Resolución 1050/2021SCI,“Octubre inició con una escalada en los precios y esto fue lo que motivó la resolución Nº1050 para tratar de defender el ingreso de los salarios que tuvieron un incremento por paritaria a partir de ese mes; a la retracción (de precios) que se buscaba se la está encontrando en los supermercados”, comunicó ael director general de Defensa al Consumidor, Pablo Luciano, al destacar como “positiva” a la verificación de precios para contrastar entre el precio previo a la resolución y el que los productos tienen actualmente.Y agregó: “La lista es para toda unidad económica. La semana pasada se acordó con la secretaría de Comercio Interior en una reunión de Consejo Federal empezar a controlar los precios en las grandes cadenas de supermercados que tienen una fuerte presencia en todo el país y abarcan a la mayoría de la población y a los supermercados mayoristas, porque se negociaban los costos que les demandarían a los supermercados de cercanías, los supermercados de origen oriental y los mini-mercados distribuidos en toda la geografía del país dado que para estos hay hasta dos o tres intermediarios más que encarecen el costo”.

El listado de los 1.267 productos a “precios congelados” que rige para Entre Ríos by ELONCE Paraná on Scribd

Recomendaciones por el CyberMonday

“El consumidor debe tener en cuenta que ingresa a un portal que promueve la compra por impulso; hay ofertas que duran poco tiempo o cuentan con determinado stock y eso hace que la persona se sienta tentada a comprar pensando que se puede perder el producto”, explicó Luciano. Y en ese sentido, alertó: “Esto es parte de la estrategia de venta de la empresa y la persona debe entender que no tiene que dejarse manipular por comprar un producto que puede llegar a estar más barato, pero puede ser más obsoleto que otro que no justifica la diferencia de precio”.“Que la compra sea segura, ingresar por el sitio oficial y a partir de ahí vincularse con la empresa; no responder a otro tipo de comunicaciones como pueden ser vía correo electrónico”, recomendó. “Y aquel usuario que no tiene experiencia en la compra electrónica, debería estar acompañado por alguien de la familia que ya tenga experiencia en este tipo de operaciones”, agregó.“Si uno hace una compra a una empresa seria a través de un sitio seguro no tendrá dificultades porque si el producto tiene problemas está cubierto por la garantía y si el producto no es lo que pensaba, lo puede devolver por imperio por el artículo 34 de la ley de defensa al consumidor”, cerró.