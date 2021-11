Combustibles: preocupan a estacioneros los cupos impuestos por petroleras

“La situación por la falta de combustibles, sobre todo en las estaciones de servicio de bandera blanca, se agrava día a día”, comunicó a Elonce TV el titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos, Osvaldo González. Y explicó: “El congelamiento de precios que rige desde mayo acarrea estos inconvenientes, ya que los precios en el mercado mayorista están liberados y las estaciones blancas que no tienen contratos de exclusividad con las petroleras están teniendo problemas de abastecimiento y de precios”.



“Las petroleras comenzaron a imponer cupos, como hubo en otros momentos cuando se dispusieron congelamientos de precios; lo que hace que las estaciones de servicio vayan perdiendo stock porque se demoran las entregas, las que se hacen más distanciadas; y eso hace que cuando se termina el stock, la estación pasa la mañana o un día sin combustible”, detalló González. De acuerdo a lo que indicó, “los cupos se aplican fundamentalmente al gasoil y a la nafta súper, que son los que más se consumen”.



Según lo que comentó el representante de los expendedores, se elevó el reclamo a la Secretaría de Energía “para ver de qué manera pueden actuar con las petroleras para que la situación no se agrave”.



“Cuando los precios pasan tanto tiempo congelados, las refinerías producen el mínimo indispensable para abastecer y eso comienza a traer este tipo de inconvenientes”, fundamentó González al remarcar que “las refinerías están volcando lo indispensable al mercado y eso trae inconvenientes”.



“La demanda no creció mucho, pero cuando hay estaciones que empiezan a no tener combustibles, el consumidor se dirige a otra estación que tiene lo mínimo indispensable para su venta ya programada y estimada; al no poder cubrir esa sobreventa, se ven esos faltantes y las estaciones cierran durante un tiempo o todo el día”, insistió.



Punto aparte, González aseguró que “la provisión de GNC es normal” en la provincia de Entre Ríos. Y anticipó que, posiblemente, en el transcurso de este mes se aplique el ajuste de precio que registró el combustible gaseoso: el aumento del valor al metro cúbico “será de alrededor de un peso”. (Elonce)