Dejará de ser obligatorio concurrir con turnos previos a los bancos

Economía Analizan terminar con los turnos previos para la atención en los bancos

A fines de mes o durante diciembre ya no será obligatorio sacar más turnos para ir al banco. No obstante, hay entidades decidieron que los seguirán ofreciendo en forma optativa, de modo que si el cliente está apurado no tenga que hacer fila, sino que se respetará el horario que pidió.Desde el sector comercial exigen que se normalice la atención: "En algunas entidades los turnos se otorgan con más de una semana. Con la actividad casi normal, la operatoria con los bancos dificulta el día a día", se quejó Salvador Femenia, de CAME."Hoy en día los clientes siguen valorando el sistema de turnos, lo que reclaman en realidad es mayor flexibilidad en tipo de trámites que pueden realizar, que aún depende de la normativa del Banco Central", responden en un banco.