El ingreso de divisas de los agroexportadores alcanzó un nuevo récord en octubre

Las empresas del sector agroexportador liquidaron más de U$S 2.416 millones durante octubre, una marca histórica para ese mes, que representó una suba del 40,8% interanual, se informó hoy.Según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, durante el mes pasado las compañías de esa actividad liquidaron la suma de U$S 2.416.616.587 millones, un monto que resulta récord para ese mes en las estadísticas desde comienzos de este siglo y en toda la serie histórica.Esa suma mensual refleja, sin embargo, una declinación del 1% con respecto a septiembre, pero un incremento del 40,8% en relación con el mismo mes del año anterior.Así, el ingreso de divisas acumulado de la agroexportación en los diez meses ya transcurridos de 2021 alcanzó los U$S 28.086.928.631, un 66,6% más en la comparación interanual y récord absoluto para el mismo período desde comienzos de este siglo.El factor predominante fue el sostenido crecimiento de los precios internacionales, lo que compensó la menor cantidad medida en toneladas, detallaron CIARA-CEC.A la vez, ambas entidades resaltaron que ese desempeño se alcanzó a pesar de los notables trastornos que produce la bajante del río Paraná.Al mismo tiempo, recordaron que la liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas.Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas, explicaron las entidades.El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiesel y sus derivados, aportó el año pasado el 48 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.El principal producto de exportación del país es la harina de soja (14,2 % del total), que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa, cercana al 50%.Según datos publicados recientemente por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) se prevé que la Argentina mantenga el primer puesto en exportaciones de aceite y harina de soja para el período 2020- 2021.