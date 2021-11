Empiezan pagos de Anses: calendario completo de cada beneficio para noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció el calendario de pagos de noviembre para jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).



También comunicó el cronograma de pagos para la Asignación por Prenatal y Maternidad, la Prestación por Desempleo, Asignaciones de Pago Único y las Pensiones No Contributivas (PNC).



Jubilados con haberes que no superen $ 29.135



Lunes 8 de noviembre: DNI terminados en 0



Martes 9 de noviembre: DNI terminados en 1



Miércoles 10 de noviembre: DNI terminados en 2



Jueves 11 de noviembre: DNI terminados en 3



Viernes 12 de noviembre: DNI terminados en 4



Lunes 15 de noviembre: DNI terminados en 5



Martes 16 de noviembre: DNI terminados en 6



Miércoles 17 de noviembre: DNI terminados en 7



Jueves 18 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9



Jubilaciones y pensiones con ingresos superiores a $29.135



Viernes 19 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1



Martes 23 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3



Miércoles 24 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5



Jueves 25 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7



Viernes 26 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9



Titulares de AUH



Lunes 8 de noviembre: DNI finalizado en 0



Martes 9 de noviembre: DNI finalizado en 1



Miércoles 10 de noviembre: DNI finalizado en 2



Jueves 11 de noviembre: DNI finalizado en 3



Viernes 12 de noviembre: DNI finalizado en 4



Lunes 15 de noviembre: DNI finalizado en 5



Martes 16 de noviembre: DNI finalizado en 6



Miércoles 17 de noviembre: DNI finalizado en 7



Jueves 18 de noviembre: DNI finalizado en 8



Viernes 19 de noviembre: DNI: finalizado en 9



Asignación Universal por Embarazo



Miércoles 10 de noviembre: DNI terminados en 0



Jueves 11 de noviembre: DNI terminados en 1



Viernes 12 de noviembre: DNI terminados en 2



Lunes 15 de noviembre: DNI terminados en 3



Martes 16 de noviembre: DNI terminados en 4



Miércoles 17 de noviembre: DNI terminados en 5



Jueves 18 de noviembre: DNI terminados en 6



Viernes 19 de noviembre: DNI terminados en 7



Martes 23 de noviembre: DNI terminados en 8



Miércoles 24 de noviembre: DNI terminados en 9



El complemento de Asignaciones Familiares se pagará de la siguiente manera:



DNI terminados en 0: lunes 8 de noviembre



DNI terminados en 1: martes 9 de noviembre



DNI terminados en 2: miércoles 10 de noviembre



DNI terminados en 3: jueves 11 de noviembre



DNI terminados en 4: viernes 12 de noviembre



DNI terminados en 5: lunes 15 de noviembre



DNI terminados en 6: martes 16 de noviembre



DNI terminados en 7: miércoles 17 de noviembre



DNI terminados en 8: jueves 18 de noviembre



DNI terminados en 9: jueves 18 de noviembre



Pensiones No Contributivas (PNC)



Lunes 1 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1



Martes 2 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3



Miércoles 3 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5



Jueves 4 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7



Viernes 5 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9



Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas



Se abonarán desde el lunes 8 de noviembre y hasta el jueves 9 de diciembre las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) para todas las finalizaciones de documento.



Prestaciones por Desempleo



Martes 23 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1



Miércoles 24 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3



Jueves 25 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5



Viernes 26 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7



Lunes 29 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9



En cuanto a las Asignaciones de Pago Único, el abono comenzará el viernes 5 de noviembre hasta el jueves 9 de diciembre (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) para todas las finalizaciones de documento.



Asignación por Prenatal



Miércoles 10 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1



Jueves 11 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3



Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5



Lunes 15 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7



Martes 16 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.