Toddy y Zucoa vuelven a manos argentinas: Georgalos se las compró a PepsiCo

En una apuesta por diversificar su cartera de productos, el tradicional fabricante argentino de golosinas Georgalos decidió apostar fuerte por dos marcas que están llenas de nostalgia: Toddy y Zucoa.



En las últimas horas, los representantes de la empresa fundada por Miguel Georgalos en 1939 cerraron el trato con el gigante estadounidense PepsiCo para adquirir el 100% de las acciones de la sociedad Alimesa. El deal incluye el traspaso de la marca Toddy, para Argentina y Uruguay; Zucoa y la planta de producción de polvo chocolatado y galletitas ubicada en el parque industrial de la ciudad de La Rioja. Producto de un acuerdo de confidencialidad, las partes no dieron a conocer los detalles financieros de la operación, aunque aclararon que se mantendrán todos los puestos laborales.



Consultado por BAE Negocios, Guillermo Rimoldi, CEO de Georgalos, explicó que "nosotros queremos ampliar nuestra cartera de productos y no sólo tener golosinas. En 2014, compramos General Cereals y ahora seguimos sumando marcas de alimentos. Creemos que estas dos nuevas etiquetas tienen muchas posibilidades de ingresar en nuevos segmentos de productos vinculados al chocolate. Tenemos que ser innovadores y disruptivos".



A finales del año pasado, PepsiCo decidió ponerle cartel de venta a sus dos marcas y a la planta riojana debido a que la división de polvos chocolatados (un negocio liderado por Nesquik) no era estratégica para el grupo: representa menos del 3% de las ventas en el mercado local.

Quizás lo que más le costó a PepsiCo fue tomar la decisión de desprenderse de la línea de galletitas Toddy, un producto que hace siete años fue furor. A tal punto que, a poco de lanzado, se agotó el stock y las redes sociales se inundaron de mensajes pidiendo la reaparición de las galletitas en las góndolas. Un campaña de marketing exitosa y, sobre todo, de bajo costo. Marcas históricas Pocos saben que Toddy es una marca nacida en Puerto Rico en la década del '30 que, unos años después, fue traída por un importador al país y vivió su primer momento de popularidad entre niños y adolescentes a mediados del siglo pasado.

Luego pasó por varias manos, como el grupo Química Estrella y la alimenticia Molinos hasta que en 2008 fue comprada por PepsiCo.

Por su parte, Zucoa fue creada por Noel, una tradicional familia emparentada históricamente al negocio del chocolate. A mediados de los '80 la marca pasó a manos de la Corporación General de Alimentos, luego, como Toddy, también fue comprada por Molinos y tiempo después llegó a PepsiCo.





Georgalos nació en el barrio porteño de Floresta y es reconocida en el mercado por ser el creador de una de las golosinas más emblemáticas del país: un postre a base de pasta de maní que fue bautizado como Mantecol y que ya no forma parte de su portfolio. Hoy la empresa elabora los caramelos Flynn Paff, el turrón Namur y el chocolate Tokke, entre otras marcas. También posee una línea de chocolates Sin Azúcares Agregados, otra de Repostería y Turrones, Confituras y Panificados Navideños.



Tiene cinco plantas industriales en Río Segundo (Córdoba), San Luis, Villa Mercedes, Luján y su última adquisición en La Rioja. Además de sus productos, en sus complejos también elaboran maní y los diferentes packaging.



Georgalos cuenta con más de 1.000 empleados y una facturación de $8.000 millones de pesos. "En volumen, venimos creciendo de a dos dígitos", agrega Rimoldi. Estructura A pesar de que el 85% del paquete accionario está controlado por la tercera generación de la familia originaria de Grecia y el resto está en manos de inversores particulares, el management es llevado adelante por un grupo de profesionales. Ninguno de los nueve herederos forma parte del día a día de la empresa aunque sí participan de las reuniones de Directorio que se hacen mensualmente y de alguna junta extraordinaria que se celebra por algún motivo urgente.



Fuente: BAE Negocios