Gobierno indica que comercios mayoristas apoyan plan de congelamiento de precios

Así lo indicaron en el marco de una reunión que mantuvieron las principales cámaras del sector con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y la subsecretaria de Acciones para la Defensa de Consumidores, Débora Giorgi.



Ambos funcionarios recibieron a las autoridades de las grandes cadenas de comercialización mayorista del país, para avanzar en la coordinación, implementación y cumplimiento de la canasta de productos a precios fijos hasta el 7 de enero de 2022.



"El objetivo de la reunión fue plantear un trabajo en conjunto con las cadenas mayoristas para garantizar que los comercios de cercanía, como autoservicios y almacenes, no vean afectados sus márgenes de ganancia y puedan ofrecer la canasta ampliada del programa +Precios Cuidados", indicó en un comunicado el Gobierno.



En esa línea, Feletti expresó a las cadenas mayoristas que deben retrotraer los precios de los productos que contiene la nueva canasta al primero de octubre y que durante 90 días deberán operar con ese listado de precios fijos, para que los comercios minoristas y las cadenas más chicas no se vean perjudicados.



Además, explicó: "vemos un último trimestre de mucho consumo y no queremos que eso se frustre por los precios, va a haber mucho movimiento y gente con ganas de festejar. Estamos dispuestos a conversar y a atender las situaciones particulares, pero queremos que esa canasta se cumpla en todo el país".



Por otra parte, el secretario se refirió a la aceleración de precios registrada durante la primera quincena de octubre y remarcó la importancia de haber frenado la misma mediante la resolución que fija el precio de 1.432 productos hasta el próximo 7 de enero.



Al respecto, manifestó que la Secretaría trabaja sobre un escenario coyuntural, que tiene que ver con evitar que continúen esos aumentos, y otro de carácter estructural, que apunta a bajar la incidencia de la canasta básica alimentaria sobre los ingresos de las argentinas y los argentinos.

Durante el encuentro, los representantes de mayoristas manifestaron su apoyo al programa y se comprometieron a acercar la canasta con precios fijos a los pequeños comerciantes que proveen, según indicó el Gobierno.



Del encuentro participaron el director comercial de Nini, Pablo Tomé; el gerente de Legales de Vital, Tomás Anoni; el gerente de Ventas de Micropack, Gustavo Marcantonio; el gerente comercial de Diarco, Diego Molaro; el director comercial de Makro, Martín Iriarte; el director de Maxiconsumo, Andrés Fera; el director de Procesos Comerciales y el director de Legales y Asuntos Corporativos de Yaguar, Matías Montalván y Nicolás Prat; y el director de Parodi, Martín Parodi.



La Secretaría de Comercio Interior estableció, a través de la Resolución 1050/21, la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para una amplia canasta de productos, con el objetivo de garantizar el acceso de todos los hogares a una gran variedad de bienes de consumo masivo.



La canasta contiene productos incluidos en los rubros de Almacén, Limpieza e Higiene y Cuidado Personal.



