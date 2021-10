Banco Central suma compras por más de US$ 550 millones en lo que va de octubre

El Banco Central (BCRA) compró ayery US$ 21 millones en el mercado cambiario e hilvanó 13 jornadas consecutivas sin ventas, por lo que ya lleva más de US$ 550 millones de saldo positivo en el mes, un registro inusualmente alto dado el período de bajas liquidaciones del sector agroexportador.



Se trata del mayor nivel de compras para la autoridad monetaria en un mes de octubre de los últimos 10 años.



"Según estimaron fuentes privadas del mercado, la autoridad monetaria compró este martes US$ 21 millones. El acumulado del mes supera ya los US$ 550 millones", detalló el analista de mercado y operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.



El dólar mayorista cerró a $ 99,36 para la compra y $ 99,36 a la venta por unidad, ocho centavos arriba del cierre del lunes, que fue la corrección más alta para un día desde el 28 de abril pasado, a excepción de los habituales ajustes de cada inicio de semana.



Se se negociaron US$ 485 millones en el segmento contado del mercado cambiario y US$ 312 millones en contratos a futuro negociados en el Rofex.



Gracias a la fuerte suba en los precios internacionales de los productos exportables de la Argentina durante 2020, los límites a la compra de dólares para atesoramiento y la fuerte caída de demanda de dólares para turismo permitieron al BCRA acumular unos US$ 6.800 millones en compras en lo que va de 2021.



Se trata del mejor dato de intervención neta acumulada para esta época del año desde 2012, cuando se habían obtenido US$ 8.081 millones, y muchísimo mejor que los registros de los últimos tres años cuando se habían vendido reservas por US$ 4.450 millones en 2020, US$ 6.505 millones en 2019 y US$ 16.474 millones en 2018.