El Banco Central compró US$ 25 millones en el inicio de la semana

El Banco Central (BCRA) comenzó la semana con un saldo positivo en el mercado cambiario de US$ 25 millones y acumula compras netas por más de US$ 530 millones en el mes, un registro inusualmente alto dado el período de bajas liquidaciones del sector agroexportador.



La autoridad monetaria acumula hasta 12 ruedas consecutivas sin ventas y, de continuar esta tendencia, cerrará el mes con el mejor registro en compras en el mercado cambiario de los últimos 10 años.



El dólar mayorista cerró a $ 99,28 para la compra y $ 99,48 a la venta por unidad, nueve centavos arriba del cierre del viernes, en una jornada en la que se negociaron US$ 411,83 millones en el segmento contado y US$ 417 millones en contratos a futuro negociados en el Rofex.



Gracias a la fuerte suba en los precios internacionales de los productos exportables de la Argentina durante 2020, los límites a la compra de dólares para atesoramiento y la fuerte caída de demanda de dólares para turismo permitieron al BCRA acumular unos US$ 6.780 millones en compras en lo que va de 2021.



Se trata del mejor dato de intervención neta acumulada para esta época del año desde 2012, cuando se habían obtenido US$ 8.081 millones, y muchísimo mejor que los registros de los últimos tres años cuando se habían vendido reservas por US$ 4.450 millones en 2020, US$ 6.505 millones en 2019 y US$ 16.474 millones en 2018.



El rally comprador del BCRA comenzó el pasado 6 de octubre, cuando entraron en vigencia una serie de medidas adoptadas por la autoridad monetaria y la Comisión Nacional de Valores (CNV) para frenar la inercia dolarizadora en tiempos electorales y evitar sobresaltos en el mercado cambiario.



La modificación del mecanismo por el cual se realizan los pagos anticipados de algunas importaciones que fijó el BCRA -que solo estarán habilitadas para empresas que tengan confirmado el despacho a plaza de los bienes- permitió a la autoridad monetaria comprar dólares de forma sostenida en el mercado por primera vez en casi dos meses.



La medida estará vigente -en principio- hasta el 31 de octubre y aplica a los casos en que se estén realizando compras en el exterior por mayor valor de lo que se ha ingresado ya que, según argumentó el Central, desde junio que se registran pagos por casi US$ 2.000 millones más que el valor de los despachos de mercadería a plaza.



Según datos de la autoridad monetaria en junio se registraron importaciones por US$ 5.600 millones mientras que los pagos alcanzaron los US$ 5.900 millones; en julio fueron US$ 5.400 millones de importaciones y pagos por US$ 5.700 millones; en agosto, US$ 5.400 millones de ingreso de bienes y US$ 6.200 millones de pagos; y en septiembre, US$ 5.500 millones de importaciones y US$ 5.900 millones de pagos.



A esto se sumaron medidas de la CNV para limitar el volumen de operaciones de arbitrajes con bonos que cotizan en pesos y dólares y que son las más usadas para dolarizar carteras por parte de empresas y privados por afuera del mercado de divisas.