La industria tuvo su mejor septiembre en cuatro años, según consultora

La producción industrial creció por segundo mes consecutivo en septiembre, al registrar una expansión de 1,4% mensual en la medición desestacionalizada, según consignó este lunes el Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres.



De acuerdo con el IPI-OJF, en el noveno mes del año la industria se expandió un 11,4% al comparar con igual mes del año pasado, acumulando una expansión de 14,5% para los primeros nueve meses del año.



Entre los sectores, se destacó el complejo automotriz (+35,4% i.a.), que anotó la mayor cifra de producción desde agosto de 2018, la elaboración de metales básicos (+23,5% i.a.) y los plásticos (+19,4% i.a.).



En una mirada de largo plazo, la industria ya ha superado no solo el nivel de la prepandemia, sino también los dos años previos de crisis económica.



Así, la actividad industrial del noveno mes del corriente resulta mayor en 11,4%, 10,4% y 8,8% al comparar con los septiembres de 2020, 2019 y 2018 respectivamente, mientras que se ubica 1,9% por debajo de septiembre 2017.



"Para los próximos meses esperamos que la industria continúe mostrando un moderado avance gracias a la expansión de la demanda en un contexto de mayor circulación, aunque reina cierta incertidumbre sobre la evolución de las principales variables macroeconómicas tras las elecciones legislativas", indicó el informe.



Alimentos, Bebidas y Tabaco: La producción del sector alimenticio registró en septiembre un avance anual de 11,3%, impulsado principalmente por el mayor nivel de crushing del complejo aceitero (+17,4% i.a.) y por la expansión en la elaboración de bebidas alcohólicas (+40,6% i.a.). La faena bovina, por su parte, mostro una contracción anual de 10,0%. En su conjunto, el sector acumula para los nueve meses analizados una suba de 8,1% en relación al mismo período del año pasado.



Maquinaria y Equipo: En septiembre el sector de maquinarias y equipos anotó un crecimiento de 19,3%, gracias al resultado que obtuvo la industria automotriz, que con 43.535 unidades producidas en el mes marcó el registro más elevado desde agosto 2018, y supero en 35,4% el nivel del mismo mes de 2020. La variación para el total del apartado no resultó tan abultada por la desaceleración que tuvo la producción de electrodomésticos de línea blanca. Así, el acumu-lado marca una expansión anual de 43,7%.



Minerales no metálicos: La producción de minerales no metálicos viene mostrando una des-aceleración en su tasa de expansión anual, anotando en septiembre una suba de 7,6%, luego de un promedio superior al 17% en los últimos tres meses, y anotando la primera variación de una sola cifra luego de doce meses en los dobles dígitos. De esta manera, el sector acumula una mejora de 34,8% en los primeros nueve meses del año respecto del mismo período del año anterior.



Metálicas Básicas: La industria siderúrgica marcó un avance de 23,5% anual, acumulando para los meses en análisis una expansión de 42,6%. Entre las líneas de producción se destacó la mayor elaboración de hierro primario (+70,6%). También se registraron subas en la fabrica-ción de aluminio (+31,8%), acero crudo (+20,8%) y laminados terminados en caliente (+24,4%), mientras que los laminados terminados en frío cayeron 14,6% anual.