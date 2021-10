Economía Inspectores fiscalizarán cumplimiento del congelamiento de precios en Entre Ríos

Tras el congelamiento de precios establecido por el gobierno nacional, Elonce TV dialogó con paranaenses sobre la medida y muchos indicaron que “aún las promociones no se ven en la góndola”., una mujer que salía de un supermercado. Indicó que compra productos de primeras y segundas marcas y “siempre aprovecho las ofertas”.En tanto otra mujer, informó que “busco siempre las promociones de bancos, tarjetas y supermercados”. Además, indicó que “ las medidas que pusieron no sirven para nada, ahora no se consiguen primeras marcas y no tenemos poder de elección”.“No noto un cambio, hay algunas góndolas destacadas pero muchas veces no tiene todos los productos”, valoró una joven estudiante y contó que “busco precios y siempre segundas marcas”.“Hay algunos precios congelados, pero se deben leer detalladamente los carteles”, destacó una mujer y señaló que la medida del congelamiento de precios “capaz que sirve, siempre hay que cuidar el bolsillo”.