Inspectores fiscalizarán cumplimiento del congelamiento de precios en Entre Ríos

El secretario de Industria y Comercio de Entre Ríos, Fernando Caviglia, informó aque tras el congelamiento de precios establecido por el gobierno nacional “el viernes nos reunimos con los hipermercados más importantes. Conversamos francamente sobre cómo se pueden aplicar estos controles. Ellos manifestaron que estaban esperando las directivas de las casas centrales. Esta semana nos reuniremos con los comercios de cercanía”.Asimismo, señaló que “saldrán inspectores a verificar si se retrotraen los precios al 1 de octubre”.Acotó al respecto que existe una “lista de precios entrerrianos. Son 1.267 productos, discriminados en distintos rubros, porque los valores no son iguales en todo el país”. Manifestó que se depurarán para darlos a conocer.El funcionario expresó que está habilitado para comunicarse el 08004448256 para informar “si se está cumpliendo o no con la reglamentación”.Caviglia reconoció que “la cantidad de inspectores nunca es suficiente, pero manifestó que los municipios son autoridad de aplicación, por lo que ellos también implementarán los controles”.Acotó que “la filosofía de este congelamiento se da ante una situación excepcional y transitoria, que permitirá llegar a acuerdos con sectores empresariales para trabajar en armonía y diálogo, siempre apoyando la reactivación económica”.Finalmente, dio cuenta de que “si no se cumple se labrará el acta y veremos en qué sector de la cadena de valor se originó el incremento. No nos gustaría aplicar sanciones, sino la metodología del diálogo. Por el momento se constata y luego se verá cómo se procede”.