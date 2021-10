Bitcoin con precio histórico: explotó en Bolsa y dicen que llega a u$s 168.000

¿Qué son los ETF?

Hoy, el precio de Bitcoin (BTC) supera los US$ 64.000 y se espera que pronto la popular criptomoneda supere su máximo histórico de US$ 65.000.La cotización de la criptomoneda saltó luego de que se anunciara el lanzamiento oficial de ProShares Bitcoin Strategy ETF, el primer fondo de índice cotizado (conocido por sus siglas en inglés ETF) de Bitcoin en los Estados Unidos.En términos sencillos, un fondo de índice cotizado se posiciona en el medio de lo que representa un fondo común de inversión (FCI) y un activo cotizante tradicional.En concreto, toma de los fondos la ventaja de la diversificación al agrupar una cartera en un solo instrumento y, de las acciones, la transparencia que ofrecen en su precio y liquidez al estar disponibles para operar libremente durante el horario de mercado.El primer fondo de índice cotizado (ETF) de Bitcoin se llama ProShares Bitcoin Strategy ETF y cotiza en Wall Street, Nueva York, bajo las siglas BITO.Tienen como objetivo replicar el rendimiento de otro activo, en este caso, de Bitcoin. Sin embargo, este fondo no está asociado al precio de la criptomoneda sino que está asociado a los contratos de futuros de Bitcoin.Gracias a este ETF, los inversores podrán diversificar su cartera de inversiones sin ser propietarios de grandes cantidades de Bitcoin y no deben pasar por procesos complicados para operar el activo digital, publicóEl fondo BITO no invierte directamente en Bitcoin y se debe esperar que el precio y el rendimiento de los futuros de Bitcoin difieran del precio "spot" actual de la criptomoneda.Debido a la facilidad que promete este nuevo fondo, se espera que muchas más personas comiencen a invertir en la criptomoneda y la alza en la demanda del activo elevaría el precio de Bitcoin a nuevos máximos históricos.Por un lado, según algunos analistas, la criptomoneda podría alcanzar los US$ 100.000 antes de fin de año.Por otro lado, otros expertos en mercados son aún más ambiciosos y señalan que el activo digital llegará a los US$ 168.000 en cuanto y en tanto el ETF logre atraer nuevos inversores.