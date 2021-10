Investigan la destrucción de dos silobolsas en una cooperativa entrerriana

En la cooperativa Agrícola Lucienville de Basavilbaso, manos anónimas ingresaron al predio de la institución y rompieron dos silobolsas que contenían soja para semillas.El dañino acto habría ocurrido en la madrugada del martes 19 de octubre. Los autores habrían ingresado por uno de los laterales, sobre calle Alem, al predio de la institución.El presidente de la Federación de Cooperativas de Entre Ríos (Fedeco), Edgardo Schneider, repudió la rotura de silobolsas a la cooperativa Agrícola Lucienville.La soja “estaba para seleccionar y enviarla al mercado en estos días, pero ocurrió esto que repudiamos porque no es la primera vez que sucede”, dijo Schneider, quien recordó que anteriormente “pasó en muchas provincias como Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Santa Fe. En Entre Ríos fueron pocos este tipo de atentados, pero hubo y ahora le tocó a una de nuestras cooperativas”.En ese marco, dijo que “no se puede culpar a nadie, pero hay una bajada de línea cuando escuchamos a Bonafini que hay que salir a quemar silobolsas por lo que nos lleva a inducir que esto no ocurre de la nada porque hay gente que se prende de esto, porque desconoce cómo funciona el campo porque esta soja no se vende en octubre se venderá en noviembre, diciembre o enero, es decir, saldrá el mercado, ya que acá nadie quiere perjudicar al gobierno”, destacó.Ante estos hechos, “se realizó una denuncia en la policía y se aguarda un claro mensaje de las autoridades provinciales para frenar una escalada de odio, que no aporta a la construcción de un país que necesita estar unido para salir adelante”. Fuente: (Periodismo Basavilbaso)