Canasta básica: una familia necesitó más de $70.000 para no ser pobre

En línea con la aceleración de la inflación a nivel general, el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de pobreza, registró su mayor alza en tres meses durante septiembre. Según informó el INDEC este martes, una familia "tipo" (compuesta por dos adultos y dos niños) necesitó $70.532 para no ser considerada pobre.La CBT medida para un "adulto equivalente" (varón de entre 30 y 60 años) trepó 3,2% en el noveno mes del año luego de haber anotado en agosto su menor suba desde julio de 2020.En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la línea de indigencia, ascendió 2,7% tras haber subido apenas 0,7% el mes previo. De acuerdo con los datos del INDEC, una familia necesitó $30.014 para no ser considerada indigente.Cabe recordar que recientemente el Gobierno decretó un aumento en tres tramos del Salario Mínimo Vital y Móvil, que en septiembre se ubicó en los $31.014. Por lo tanto, una familia apenas pudo cubrir la CBA con un salario mínimo, a la vez que necesitó 2,3 salarios mínimos para además satisfacer sus necesidades no alimentarias.La semana pasada el INDEC informó que la inflación se aceleró al 3,5% durante el mes pasado, la mayor marca desde marzo. De esta manera, en los primeros nueve meses de 2021 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya creció más que en todo 2020.Alimentos y bebidas, la división de mayor incidencia en el IPC, registró un incremento promedio del 2,9%, por debajo del nivel general pero superior a la suba que había arrojado en agosto. Esto último respondió en buena parte a una cuestión estacional, que provocó aumentos de entre 4% y 9% en frutas y verduras.A pesar de la fuerte incidencia de factores estacionales, la inflación núcleo, que no tiene en cuenta ni precios estacionales ni los regulados por el Gobierno, se aceleró del 3,1% al 3,3%, lo cual refleja la inercia que vienen exhibiendo los aumentos precios.En lo que va de 2021, la inflación general fue del 37%. En el mismo período, la CBT creció 30,1% y la CBA 32,3%. Mientras tanto, en los últimos 12 meses el IPC trepó 52,5%, por encima de la canasta total (+49,4%) pero por debajo de la alimentaria (+54,5%).Vale remarcar que la Canasta Básica Total no tiene en cuenta, por ejemplo, el costo de un alquiler de vivienda, que afecta a cerca del 20% de las personas en todo el país y a aproximadamente el 35% de la población en la Ciudad de Buenos Aires.