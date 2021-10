Altibajos en los precios de los granos en el inicio de la semana

En el mercado del trigo se presentaron ofertas inferiores por parte de la demanda, consignó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



No obstante, el segmento que registró las mayores disminuciones fue el correspondiente a los primeros meses de la cosecha 2021/22.



Por trigo con entrega disponible las ofertas se ubicaron en US$ 225 por tonelada, con una disminución de US$ 10, igual a la que se registró para la entrega contractual, que alcanzó así un valor de US$ 230 por tonelada.



Para el cereal de la nueva cosecha, las mejores ofertas para los meses de noviembre y diciembre fue de US$ 225 por tonelada, con una caída de US$ 15; y la entrega en enero de 2022 alcanzó los US$ 230, US$ 10 por debajo del viernes.



La entrega en febrero cayó US$ 8 hasta US$ 235 por tonelada, mientras que el segmento de marzo, abril y mayo disminuyó US$ 5 hasta US$ 240.



Por su parte, en el mercado de maíz se registraron variaciones dispares entre las ofertas de las diferentes cosechas.



El actual ciclo comercial tuvo valores entre estables y bajistas mientras que la cosecha 2021/22 contó con cotizaciones superiores al viernes.



Por maíz con entrega inmediata, y contractual se ofrecieron de forma abierta US$ 190 por tonelada, sin cambios entre ruedas.



La oferta para descargar entre noviembre y diciembre se ubicó en US$ 191 por tonelada, implicando una reducción de US$ 1; y la oferta para la entrega en enero de 2022 alcanzó los US$ 192 por tonelada, también US$ 1 menos.



Respecto al cereal de la nueva campaña, las ofertas para la entrega en marzo alcanzaron los los US$ 190 por tonelada, US$ 5 por encima del viernes; y el segmento abril /mayo alcanzó los US$ 185, con una suba de US$ 5.



Finalmente, por maíz de cosecha tardía se ofrecieron US$ 175 por tonelada para la entrega en junio, mientras que julio se ubicó en US$ 170 y agosto en US$ 165 implicando alzas de US$ 5 para estos tres meses.



En el caso del mercado de soja se contó una tendencia alcista a lo largo de la rueda, finalizando la jornada con ofertas estables con relación al viernes.



Por soja con entrega disponible, contractual y para fijaciones, las ofertas de la industria alcanzaron los US$ 350 por tonelada, sin cambios entre ruedas; y los ofrecimientos en moneda local se ubicaron en $ 34.675 por tonelada.



En la jornada del lunes, los ofrecimientos por girasol fueron similares a los del viernes en cuanto a cotizaciones: para la posición con descarga las ofertas se mantuvieron en US$ 450 por tonelada; y para la entrega entre diciembre y marzo de 2022 se ofreció US$ 400.