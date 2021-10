Continuarán las negociaciones entre gobierno y empresas para congelar precios

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mantuvo un encuentro esta tarde con los representantes de las principales empresas de la industria de alimentos y bebidas, y artículos de limpieza, con el fin de terminar de elaborar una lista de precios que quedarán congelados por 90 días. "Hay voluntad de acordar de las dos partes", dijo Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien dijo presente en la reunión.



A la salida del encuentro, Feletti manifestó que el objetivo es "retrotraer precios al 1 de octubre", consolidar Precios Cuidados, "agregar otros 900 productos, más “Súper cerca”, para consolidar una canasta básica diversa". En total, según señaló, "hablamos de una canasta amplia y diversa de 1650 productos".



"Queremos dejar en claro que no se trata de pensar siempre que en alimentos hay consumos suntuarios. Es el derecho de los sectores de ingresos medios, de los trabajadores y sectores humildes de poder consumir tranquilamente los últimos tres meses del año", dijo el funcionario.



Asimismo, dejó en claro que desde los empresarios no manifestaron "sorpresa" por este pedido de congelamiento. "Cuando yo planteo la aceleración de precios que se da en la primera quincena de octubre es incontrastable", señaló y puso como ejemplo subas de entre 10% al 25% en conservas, cafés, higiene personal, artículos de limpieza.



"Esto tiene que retrotraerse y estabilizarse por 90 días", dijo el secretario de Comercio Interior, y agregó que el congelamiento fomentará el consumo que los empresarios "van a poder aprovechar por cantidad y no por precios". "Muchas empresas han valorado la experiencia de Precios Cuidados por que les permitió colocarse en la góndola de un supermercado que no es fácil", agregó.



De la reunión de este lunes, consideró que hubo muchos representantes de las empresas que se mostraron a favor del acuerdo, por lo cual abrieron el período de 12 horas más para seguir analizando en detalle las listas. "Creo que tiene que haber vocación de acuerdo", puntualizó.



Por otro lado, negó que esto genere desabastecimiento de productos. "No tendría por qué haberlo. La capacidad instalada en Argentina es del 62%, es decir no hay necesidad de ampliarla. Hasta el 80% no tendría que haber estrangulamiento de problema de abastecimiento. Y segundo tienen la posibilidad de un mercado de consumo que se va a ampliar porque hay más gente en la calle y más movimiento", destacó.



Previamente, Funes de Rioja, manifestó que el encuentro "fue en muy buen tono" y destacó que entre empresarios y el Gobierno "hay muy buen nivel de diálogo". "Estamos conversando para llegar a un acuerdo", afirmó.



Asimismo, adelantó que ahora el Gobierno deberá diagramar empresa por empresa la lista de productos que estarán involucrados en el nuevo programa. “La secretaria va a mandar una lista, que se va a emitir esta noche y durante el día de mañana las compañías van a formular sus propuestas con la lista revisada”, explicó Funes de Rioja.



De la lista inicial de más de 1200 productos por fuera de los programas actuales, Funes de Rioja adelantó que se dialogó sobre la posibilidad de avanzar en una lista "que incluya a Precios Cuidados y Súper Cerca". "Son alrededor de 1650 productos", en conjunto, confirmó.



Previamente al encuentro, el titular de la UIA rechazó el congelamiento de precios y aseguró que medidas de ese tipo "no sirven en ningún país del mundo".



Varias compañías llevaron al encuentro una lista de productos que podría servir como una contraoferta a la elaborada por el Gobierno.



"Ni los controles de precios ni los congelamientos nos gustan. Forman parte de una deformación que es la inflación, que es algo que no le viene bien a nadie", advirtió Funes de Rioja.



Consideró que las políticas de congelamiento "no se justifican en el contexto de multicausalidad de la inflación" y pidió "buscar políticas de Estado que permitan estabilizar a la Argentina".



Una de las dudas del sector empresarial es saber si la medida estará respaldada con una normativa por decreto.



Por otro lado, Funes de Rioja respondió a la advertencia de Feletti respecto a una posible aplicación de la ley de Abastecimiento. “El abastecimiento lo hemos garantizado durante toda la pandemia pasara lo que pasara", dijo.



Además, resaltó que como ciudadanos, los empresarios "estamos sometidos a la ley" y si bien "con la ley de abastecimiento tenemos claras discrepancias, no es el tema que venimos a discutir" ya que "un tema de esa naturaleza se discute en Tribunales".