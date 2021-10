Lanzaron Plan de Exportaciones para Desarrollo con capacitación y financiamiento

El Gobierno nacional presentó el Plan de Exportaciones para el Desarrollo, que brinda herramientas de capacitación, financiamiento y asistencia técnica para lograr el crecimiento sostenido del mercado interno y fortalecer el perfil exportador de las empresas para su internacionalización.



La presentación se realizó esta tarde en el Palacio San Martín y el desarrollo de los principales lineamientos del plan estuvo a cargo de los ministros de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Santiago Cafiero; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.



La iniciativa tendrá como ejes principales la generación de capacidades exportadoras, con asistencia a empresas para la internacionalización de productos y la financiación para la exportación, con líneas de inversiones, créditos y capital de trabajo.



En el acto realizado en el Salón Libertador del Palacio San Martín, el canciller señaló que "la idea y el fundamento de este plan es tratar de encontrar las respuestas prácticas a las dificultades que tiene la estructura productiva porque empieza a crecer y las dificultades vinculadas con las divisas".



En este marco, planteó que se trata de un plan "no solo relacionado a los estímulos que hay que dar en todo el territorio, sino también se refiere a la planificación necesaria como país en la inserción global, en la inserción de cadenas de valor y cuál es el rol que cada uno tiene que jugar en la Argentina".



"Llevamos 8 meses consecutivos de crecimiento de las exportaciones y también vemos que muchas de las exportaciones están ligadas a precios, pero también a sectores primarios de la economía, que bienvenidos sean naturalmente, pero necesitamos también que las pymes tengan lugar", sostuvo Cafiero.



Para ello "tenemos que tener un bloque regional que traccione, tenemos que tener una estrategia de vínculo directo con América Latina, con Europa y con Estados Unidos. Allí es donde hoy gran parte de la tarea de la exportación vinculada con la economía del conocimiento está llegando", señaló.



En tanto, Kulfas aseguró que el Gobierno espera que el plan "incremente las ventas externas, aumente la cantidad de pymes exportadoras, genere fuerte desarrollo en inversiones y diversifique y amplíe la matriz productiva en forma federal y promueva nuevos sectores".



En esta línea, señaló que "las empresas exportadoras pagan salarios que son casi 50% más elevados que las empresas no exportadoras" y apuntó: "Cuanto más exportemos estamos haciendo una contribución positiva no solo a la balanza de pagos sino también mejorar la manera en que se distribuye el ingreso".



Domínguez resaltó que "las oportunidades que el servicio exterior de la Nación construyó durante esta década en la búsqueda de apertura de nuevos mercados debe ser una extraordinaria oportunidad nunca un problema".



"Vamos a trabajar para separar todos los obstáculos que nos alejen de esta meta de crecer en las exportaciones de la Nación que, por otro lado, es el único destino que nosotros vemos para poder integrarnos como sociedad", afirmó el ministro.



El Plan de Exportaciones para el Desarrollo contempla cuatro ejes orientados a generación de capacidades exportadoras; financiamiento; inserción internacional y desarrollo de sectores estratégicos con capacidad exportadora.



Para el primer eje se prevé brindar capacitaciones y asistencia técnica a empresas para la internacionalización, apoyo a las certificaciones y adecuaciones de calidad, facilitación de exportaciones, revisión permanente de derechos de exportación y reintegros, entre otros.



Para el financiamiento para la exportación, se brindarán distintas líneas de inversión: productiva para proyectos estratégicos (BNA); productiva para pymes; internacionalización (BICE); exportaciones a China (ICBC); capital de trabajo para mipymes exportadoras a Brasil (BICE) y crédito para mercados prioritarios.



En tanto, para la inserción internacional se promoverán las negociaciones y el Consejo Público Privado para la promoción de exportaciones (CPPPE) fomentará la participación en ferias internacionales, misiones comerciales y rondas de negocios.



Entre los sectores con capacidad exportadora que el plan pretende apuntalar se encuentran los de hidrocarburos; electromovilidad; minería; agroindustria; vinos; automotor y autopartista; biotecnología; industria del cáñamo y cannabis medicinal; industria forestal; pesca y acuicultura; farmacia y ensayos clínicos; y economía del conocimiento.



Además, se planteó un Programa para Pymes Exportadoras Dinámicas, en el que se prevé un financiamiento a tasa subsidiada, aportes no reembolsables, asistencia técnica y promoción y gestión comercial.



En este marco, se identificaron 264 pymes que cumplen las condiciones de "exportadoras dinámicas", esto es, que sostienen exportaciones por montos relativamente elevados durante los últimos años en segmentos de alto contenido y complejidad tecnológica.



Los principales sectores de estas pymes son el químico, bienes de capital, farmacéutico, plásticos, textiles y metales.



El plan prevé, además, una estrategia integral, que combina los distintos ejes para potenciar la inserción internacional de estas empresas, dado que son actores estratégicos para generar divisas y empleo de calidad, de acuerdo con los detalles difundidos tras el encuentro.