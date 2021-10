La soja y el maíz registraron subas en Rosario

Por la oleaginosa con entrega disponible, contractual y para fijaciones, la mejor oferta de compra se ubicó US$ 348 la tonelada, US$ 3 por encima de las ofertas del miércoles.



En cuanto al maíz con entrega inmediata y contractual se ofrecieron de forma abierta US$ 185 la tonelada, US$ 10 y US$ 5 más que lo ofrecido en la previa, respectivamente.



Luego, la oferta para descargar en noviembre se mantuvo en US$ 185; diciembre, US$ 187; y enero, US$ 190.



En cuanto al cereal de la nueva campaña, el segmento de negociación marzo/mayo se ubicó en US$ 180; junio, US$ 175; julio, US$ 160; y agosto, US$ 155.



La oferta por trigo con entrega disponible y contractual se redujo en US$ 5 hasta los US$ 235 la tonelada.



Respecto a las posiciones de la nueva cosecha, las mejores ofertas para noviembre y diciembre se ubicaron sin cambios en US$ 235; enero, US$ 240; febrero, US$ 243; y marzo, abril y mayo, en US$ 245. Por último, el girasol se mantuvo en US$ 450 la tonelada.