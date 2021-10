Kulfas admitió que la inflación es "durísima" y defendió los controles de precio

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, defendió hoy el nuevo congelamiento de precios por entender que la inflación de este año "es durísima" y es necesario que los salarios estén por encima.La Secretaría de Comercio Interior pidió a empresarios del sector de consumo masivo congelar precios de 1.245 artículos de la canasta básica por un plazo de noventa días, en un intento por poner un freno a la inflación.Para Kulfas, se trata de una "canasta protegida de precios, dentro de una coyuntura particular" y señaló: "Tenemos un año durísimo con la inflación, como en realidad sucede en todo el mundo"."El objetivo es que el salario le gane a la inflación, después de cuatro años con una caída del 20% en el poder adquisitivo", sostuvo el funcionario, en diálogo con periodistas en el marco del Coloquio de IDEA.Allí, dijo: "No podemos pedirle a (el secretario de Comercio Interior Roberto) Feletti que resuelva todo en un día y medio".Por otra parte, insistió con que el Gobierno va a "repensar" algunas medidas de emergencia que tomó por la pandemia, como la doble indemnización y la prohibición de despidos sin justa causa."La economía está creciendo a un 8% o un poquito más, tenemos un escenario de más normalidad. Entonces, más hacia fin de año tomaremos las medidas que correspondan", afirmó.Luego, al exponer en el escenario del Coloquio frente a un puñado de empresarios, Kulfas consideró: "La grieta puede tener rentabilidad política en el corto plazo, pero es un obstáculo para el crecimiento de largo plazo, porque nos complica la necesidad de entendimiento".El ministro destacó que la Argentina "tiene enormes oportunidades para aprovechar en un mundo desafiante".Además, sostuvo que al Gobierno le tocó administrar "los problemas tan graves que generó la pandemia y al mismo tiempo, trabajar en los desafíos de la reactivación".En ese sentido, subrayó: "Hemos vuelto a poner en marcha una política productiva que está mostrando resultados: hoy, la industria argentina tiene 12 de 16 ramas creciendo; es un sector que crece 5% en comparación con la pre pandemia"."Recuperamos la musculatura estatal aún en crisis, con más de 150 medidas en materia de política productiva", enfatizó el ministro.Y añadió que existen "tres sostenibilidades" a la que debe apuntar el país: macroeconómica, ambiental y social, que, a su criterio, "están indisolublemente asociadas"."Si descuidamos alguna de ellas, el crecimiento se va a frenar.Son la base fundamental de los consensos", resaltó.A la vez, Kulfas consideró: "Un país no crece con planes sociales si no con empleo genuino. Hacia eso apuntamos con seis proyectos de ley", como el de hidrocarburos o el de movilidad sustentable".