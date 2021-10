Gobernadores pidieron ampliar la mirada federal y consensos a largo plazo

El santafesino Omar Perotti indicó que su provincia, además del histórico complejo agroindustrial apuesta a "una muy fuerte inversión en ciencia y tecnología” y abogó por una Argentina “más conectada, con inclusión educativa y digital”.



“Tenemos indicadores a revertir como la pobreza y la desocupación. No hay mejor política social que un puesto de trabajo. Hay que acompañar al que invierte y al que produce”, afirmó Perotti, que a diferencia de los otros dos gobernadores, que estaban presentes en el coloquio en la Ciudad de Buenos Aires, se expresó a través de una videoconferencia.



Perotti reseñó, al insistir por la apuesta provincial en ciencia y tecnología, que la provincia de Santa Fe cuenta con “14 universidades, 166 mil estudiantes, 31 institutos del Conicet y hay 128 investigadores cada 100 mil habitantes”.



“Confiamos en este sector que genera conocimiento básico y estamos trabajando para su vinculación con el sector privado”, remarcó Perotti.



A su turno, el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, planteó que “las políticas provinciales son limitadas porque tenemos una macroeconomía que no funciona”.



“La inflación, la falta de confianza en nuestra moneda y la falta de inversión tienen que ver con cuestiones en las que los gobernadores poco podemos hacer”, planteó el mandatario de Mendoza.



Suárez sostuvo que “la pandemia puede ser un punto de inflexión para que los cambios estructurales se produzcan”, a la vez que argumentó que “por cuestiones geopolíticas hemos cometido errores y podríamos estar con niveles mayores de vacunación” contra el coronavirus.



Como conclusión pidió “fortalecer las instituciones” y dijo que “la única manera de hacerlo es con fuertes cambios políticos, dejar de lado la grieta y trabajar en políticas de Estado”.



Por su parte, el neuquino Omar Gutiérrez, dijo que su intención era “no hablar mal de nadie” y convocó a “hacernos cargo de la historia y construir futuro, ya que no hay posibilidad de sacar el país adelante si no estamos unidos”.



“Es necesario acordar, concertar y consensuar, para concretar el potencial de nuestros recursos y talentos”, subrayó el mandatario patagónico.



Gutiérrez dijo que para que haya inversión “tiene que haber acuerdos” y llamó a “condensar un plan de desarrollo a treinta años; en Neuquén lo tenemos y lo estamos ejecutando”.



Al referirse a la explotación del yacimiento de Vaca Muerta afirmó que “si a los recursos hidrocarburíferos no los acompañamos con certeza jurídica y económica, no se desarrollan”.



Gutiérrez pidió “más mercado interno y más mercado internacional” y consideró que “la grieta entre el mercado interno y mercado internacional es falaz”.



“Entre los gobernadores no tenemos grieta, esta relación que fuimos construyendo entre los gobernadores es un ejemplo y un aliciente de que se puede”, subrayó.



En el último bloque de preguntas dedicada a la relación entre Nación y las provincias, Perotti observó que “el foco puesto en la pandemia y en el AMBA acentuó esa mirada” centralista del país y agregó que “muchas decisiones en otros ámbitos tienen el mismo perfil”.



“Necesitamos una mirada nacional que incorpore cada una de las potencialidades provinciales”, reflexionó Perotti.



En el mismo sentido, Gutiérrez opinó que “el desarrollo tiene que ser federal, a veces se genera esta cuestión de las provincias versus el porteño, como si no fuésemos todos argentinos”.



“Planteamos que las decisiones no se tomen desde el centralismo, los economistas de los distintos sectores políticos se tendrían que sentar y promover una política pública de inversión”, concluyó.