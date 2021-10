AFIP comenzará a devolver el 35% a monotributistas por compras de dólar ahorro

El organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont realizará en los próximos 10 días hábiles transferencias a las cuentas bancarias de los contribuyentes a los que les corresponde las devoluciones.



La AFIP comenzará a devolver el 35% de percepciones por las compras de dólar ahorro retenidas a monotributistas a cuenta de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales que no aportan a este tributo, según la información a la que tuvo acceso Ámbito. Los reintegros llegarán a más de 150.000 monotributistas, será progresivo, se desarrollará a lo largo de los próximos 10 días hábiles y se estima que el monto acumulado de devoluciones llegará a los $1.900 millones de pesos.



Las devoluciones se realizarán a través de transferencias a las cuentas bancarias de contribuyentes que no están inscriptos en Ganancias ni Bienes Personales y “se inician tras la realización de chequeos y verificaciones tendientes a detectar inconsistencias y desarticular maniobras irregulares”, le comentaron fuentes con conocimiento de la decisión a este medio.



Para definir a qué contribuyentes les corresponde la devolución, las áreas de fiscalización y recaudación de la AFIP realizaron chequeos y verificaciones sistémicas para detectar distintas inconsistencias e irregularidades. “Para eso, fue necesario reestablecer un conjunto de controles que habían sido desarticulados durante la gestión anterior”, detallaron fuentes oficiales.



Entre quienes todavía no superaron los controles para recibir el reintegro de las percepciones, existen dos grupos cuya devolución quedará sujeta al análisis y las rectificaciones de las y los contribuyentes. “El primero está compuesto por contribuyentes que arrastran deudas con el organismo y/o no presentaron una declaración jurada”. Para solicitar la devolución, la normativa indica que “no deben registrar obligaciones impagas ni tener pendiente la presentación de documentación”, por lo que “quienes se encuentran en esa situación pueden subsanarla a través de la página web del organismo”. “Una vez realizadas dichas correcciones, la solicitud todavía deberá superar el resto de los controles establecidos”, detallaron.



“El segundo universo corresponde a solicitudes observadas por inconsistencias entre las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales y la información disponible en las bases de datos de la AFIP”, informaron. Si bien se abrirá para ellos una instancia para aclararlas, el tipo y nivel de inconsistencias es más profundo y complejo que el primer grupo.



El turno de los monotributistas de percibir la devolución de las percepciones del 35% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales llega después de los reintegros realizados en abril a más de 366.000 trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, por la cual la AFIP ya había transferido unos $4.900 millones.



Con esta decisión, “la AFIP habrá concretado la devolución al 83,5% del universo total de contribuyentes que solicitaron el reintegro de las percepciones previstas en la Resolución General 4815”, detallaron, al tiempo que remarcaron que “son más de 516.900 contribuyentes entre trabajadores en relación de dependencia y monotributistas”.



La percepción del 35% de adelanto a cuenta de Ganancias y Bienes personales fue anunciado el 15 de septiembre de 2020 por el titular del Banco Central, Miguel Pesce. La implementación de la medida comenzó a regir al día siguiente, a instancias de la publicación de la Resolución 4815 del organismo, publica Ámbito Financiero.