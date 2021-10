Se acordó un nuevo aumento para el personal de casas particulares

El Ministerio de Trabajo de la Nación informó que se acordó un nuevo aumento para los trabajadores de casas particulares. Será de un 6% en noviembre y se adiciona un 2% al 5% de diciembre. De esta forma el acumulado anual pasa del 42 al 50%.



La decisión se tomó en el marco de una nueva reunión del Consejo del Salario para los Trabajadores de Casas Particulares en la sede de la cartera y se estableció una nueva revisión para marzo de 2022. La Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), entre otros gremios, había hecho una petición por escrito para que se contemplara la equiparación con el salario mínimo, vital y móvil que estableció la Comisión del Salario Mínimo Vital y Móvil.



En junio pasado hubo un aumento del 13%, un 12% en septiembre y ahora se suma un 6% en noviembre no previsto inicialmente y el incremento del 5% en diciembre sube a un 7%. Para marzo de 2022 queda sin cambios una suba del 12%.



Por el momento no están los valores mínimos en los que quedará cada categoría. Los vigentes a hoy son los siguientes:



La primera categoría, correspondiente a “Supervisora”, que realiza coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo, tiene un sueldo mínimo de $34.910 (con retiro) y de $38.886 (sin retiro). El pago por hora es de $273,50 y $306, respectivamente.



La segunda categoría, que comprende a “Personal para tareas específicas”, como cocineros contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo, tiene un sueldo mínimo provisorio de $32.433 (con retiro) y de $36.104 (sin retiro). Por hora, en tanto, cobran $264,50 y $290, respectivamente.



En la tercera categoría, “Caseros”, donde se encuadra el personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo, el sueldo mínimo es de $31.644 (por hora, $249,5). Asimismo, en la cuarta categoría, “Asistencia y cuidado de personas”, que comprende la asistencia y cuidado no terapéutico, el salario mínimo provisorio es de $31.644 (con retiro) y de $35.264 (sin retiro). El pago por hora es de $249,50 y $279,50 respectivamente.



Por su parte, en la quinta categoría, “Personal para tareas generales”, que comprenden prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar, el pago mensual mínimo es de $28.457 (con retiro) y de $31.644 (sin retiro). Por hora, en tanto, se paga $231,50 y $249,50 respectivamente.



Para “zonas desfavorables” se suma un adicional equivalente al 30% sobre los salarios mínimos de cada categoría. Es aplicable a las zonas de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el municipio de Patagones en la provincia de Buenos Aires.



Además, desde septiembre, rige el adicional por antigüedad que equivale al 1% del salario por cada año de trabajo en un hogar.



Como no hay efecto hacia atrás, si la relación laboral comenzó hace 4 o 5 años, por ejemplo, la obligación es ahora pagar el 1%. Y luego sí, cada vez que se cumpla un nuevo año, se suma otro 1%, sin tope de tiempo.