La soja cayó 11 dólares y marcó el precio más bajo desde diciembre de 2020

El precio de la soja cayó más de US$ 11 en el mercado de Chicago tras conocerse el nuevo informe sobre oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), al cerrar en US$440,28, el valor más bajo desde diciembre del año pasado, mientras que el trigo fue el único grano que operó en alza.



El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 2,44% (US$ 11,02) hasta los US$ 440,28 la tonelada, a la vez que la posición enero bajó 2,39% (US$ 10,93), en US$ 444,28 la tonelada.



Los fundamentos de la baja radicaron en el aumento de las estimaciones de producción y de stocks de soja en Estados Unidos, por encima de lo esperado por el mercado.



El USDA proyectó una cosecha récord del país norteamericano de 121,1 millones de toneladas, 2 millones de las estipuladas el mes pasado y 900.000 toneladas previstas por los operadores.



Asimismo, los stocks finales también tuvieron un fuerte avance, al pasar de 5 millones de toneladas el mes pasado a 8.7 millones, mientras que la trilla avanza a buen ritmo, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



Sus subproductos acompañaron la tendencia bajista el poroto, con una caída del 2,76% (US$ 36,82) hasta los US$ 1.292,70 la tonelada, mientras que la harina retrocedió 1,04% (US$ 3,64) para posicionarse en US$ 344,91 la tonelada.



Por su parte, el maíz cedió 1,96% (US$ 4,13) y se ubicó en US$ 205,70 la tonelada, debido a que la cartera estadounidense elevó de 380,93 a 381,49 millones de toneladas el volumen de la cosecha, contra los 380,33 millones esperados por los privados.



En cuanto a las existencias finales, las incrementó de 35,77 a 38,10 millones, frente a los 36,37 millones calculados por los operadores, puntualizó la corredora de grano Granar.



Por último, el trigo ganó 0,30% (US$ 0,83) y cerró a US$ 269,70 la tonelada, como consecuencia del recorte las estimaciones de stocks globales.



El USDA redujo en 6 millones de toneladas sus proyecciones hasta las 277,2 millones, un recorte mayor a lo estimado por los operadores.



"Así, las existencias a final de campaña se ubican en un mínimo en cinco años, lo cual impulsa a los precios", destacó la BCR.



Precios de los granos con bajas generalizadas en Rosario



Los precios de los granos operaron el martes en baja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que estuvo marcada por el informe de oferta y demanda mundial elaborada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).



El precio de la oleaginosa con entrega disponible, contractual y para fijaciones, cayó US$ 8 hasta los US$ 340 la tonelada, mientras que en pesos el valor fue de $33.625 la tonelada.



Por el maíz con entrega inmediata, se ofrecieron de forma abierta US$ 185 la tonelada, US$ 5 por debajo del jueves pasado.



En cuanto al cereal de la nueva campaña, se negoció para la entrega en marzo y abril US$ 185 la tonelada, con la entrega en mayo en US$ 180.



Por el trigo con entrega disponible la oferta cayó US$ 5 hasta los US$ 240 la tonelada.



En las posiciones de la nueva campaña, las ofertas para la entrega en noviembre y diciembre se ubicaron en US$ 240; enero, US$ 245; febrero, US$ 247; marzo, US$ 250; y abril, US$ 255.



Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 450 la tonelada.