Cuentas en cero: qué paso con la página web de un banco

Los clientes del Banco Galicia transitaron este martes horas de suma preocupación al ver que el saldo de sus cuentas en el homebanking había caído a cero. La situación se normalizó a partir de las 15; en la entidad financiera explicaron que se trató de una falla técnica vinculada a un cambio de sistema realizado el sábado pasado.



El inesperado inconveniente provocó una lluvia de reclamos de los clientes en las redes sociales, ya que el mal funcionamiento de la web y de la app del banco les impedía chequear si los saldos seguían estando efectivamente en las cuentas. Las trabas también dificultaron la realización de transferencias, inversiones y el pago de servicios, entre otras operaciones.



"Un desastre, no puedo pagar mis cuentas, no pude depositar!!! Mi cuenta apareció en cero!!!!! Necesitaba pagar!!!! Explicaciones!!!!!!!!!";

"Estoy teniendo problemas con mi cuenta bancaria y no me atienden del 0-800 ni se puede resolver a través del mensaje automático de whatsapp. ¿A dónde me contacto?";

"Hola @BancoGalicia ¿qué pasa que no se acreditan las transferencias inmediatas? Hace una hora estoy esperando la acreditación para poder realizar un pago", fueron algunos de los mensajes que se observaron en twitter, mientras el banco se encargaba de dar respuestas a cada uno de los pedidos.



"El sábado se hicieron tareas de mantenimiento para una nueva implementación ( previo aviso a los clientes) y eso generó un inconveniente hoy que se resolvió en aproximadamente dos horas. Las cuentas se veían en cero, pero no se pasaron a cero", justificaron desde el Banco Galicia.