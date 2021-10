Comercios esperan fuerte recuperación de ventas por el Día de la Madre

Las ventas por el Día de la Madre, el próximo domingo 17, generan expectativa en los comercios por lograr una recuperación de las operaciones respecto del año anterior, cuando cayeron más de 25%, ahora que se admitió una mayor circulación en los centros comerciales y se redujeron las restricciones sanitarias.



"Esperamos tener un muy buen Día de la Madre; muchas compras se están adelantando, el público fue volviendo paulatinamente a los shoppings y notamos una franca recuperación que nos hace estar en niveles cercanos a la prepandemia a valores constantes", dijo a Télam el presidente de la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), Mario Nirenberg.



Agregó que "estamos volviendo a los niveles de ventas de prepandemia y seguramente los vamos a superar, porque además hay un público que antes viajaba al exterior y compraba cosas afuera y ahora compra en los shoppings".



Asimismo, afirmó que esta ocasión es un marcador importante de la tendencia del consumo porque "Fin de Año y el Día de la Madre son las fechas más importantes" en cuanto al nivel de ventas de los comercios en el año.



Nirenberg recordó que el año pasado, cuando estuvieron siete meses cerrados, los centros comerciales alcanzaron niveles de vacancia en torno al 15%, y que ahora la ocupación de locales está "en plena recuperación, hay nuevos proyectos, nuevos conceptos y el shopping está volviendo a ser un lugar que convoca a la familia".



"Llegamos a niveles de vacancia de 15% y era un número muy alto, hoy ese número se redujo ostensiblemente y estamos entre 6 y 8%, que es una proporción que internacionalmente responde a ciertos patrones", detalló.



De acuerdo con datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas en los comercios minoristas registraron en septiembre un incremento de 15,7% respecto a igual mes de 2020, en un contexto de altibajos en el que el balance general muestra una economía que "va encontrando su recuperación".



Desde la entidad advirtieron que en septiembre se registraron trabas por parte de los bancos en el financiamiento con tarjetas, debido a que algunos redujeron de manera sustancial los límites para las compras en cuotas y los descubiertos automáticos.



La confederación Pyme señaló que, de cara a octubre, los comercios se mantienen "optimistas" sobre las ventas por el Día de la Madre y la mayor preocupación que tienen es que no haya faltantes de stock ni demoras en las entregas, como viene sucediendo.



El año pasado la entidad relevó una caída de 25,1% interanual en las ventas de esta fecha, en el contexto de una merma originada en faltantes de mercadería y las restricciones de movilización impuestas por la pandemia de coronavirus.



Por su parte, desde la empresa especializada en la creación de tiendas online Avenida+ señalaron que "pequeños electrodomésticos y productos vinculados al bienestar y al cuidado personal serán algunos de los segmentos con mayores beneficios" para el Día de la Madre, con descuentos de hasta 60%.



"Tenemos la expectativa de que este Día de la Madre superará al anterior en ventas", afirmó Daniel Jejcic, CEO de la compañía.



La ampliación del programa de cuotas Ahora 12 con 3 y 6 cuotas sin interés para indumentaria y hasta 30 para electrodomésticos de línea blanca impulsó en las últimas semanas las operaciones con tarjetas de crédito, que crecieron 46,7% interanual en valor en septiembre, de acuerdo con el último relevamiento de la consultora local First Capital Group.



"Sin lugar a dudas, el relanzamiento del programa de cuotas Ahora 12/30 ha sido de gran influencia en el crecimiento de los saldos a cobrar: la posibilidad de acceder a bienes de mayor valor, gracias a la extensión de los plazos tradicionales, así como también la determinación de tasas de interés menores a la inflación esperada, son un fuerte incentivo para que nuevos consumidores se acerquen al mundo de la financiación, sobre todo aquellos que poseen límites de compra en cuotas sin utilizar", detalló el socio de First Capital, Guillermo Barbero.



Según la consultora Abeceb, en tanto, el "mayor flujo de ingresos y las mayores oportunidades de financiamiento podrán volcarse al mercado de electrodomésticos", para aprovechar "dos ocasiones de compra (el Día de la Madre y la próxima Navidad)".



"El consumo, con foco más en pequeños electrodomésticos y en soluciones tecnológicas, verá una mejora en un mercado que todavía tiene niveles de ventas muy inferiores a los registros de 2015/2017", concluyó el análisis.