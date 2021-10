Gobierno negó que el FMI haya rechazado la propuesta para eliminar sobretasas

El Gobierno negó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya definido rechazar la propuesta de la Argentina de eliminar las sobretasas de interés que pesan sobre los países que recibieron créditos del organismo por niveles muy superiores a su cuota, informaron a Télam fuentes del equipo económico.



Los informantes desmintieron una información publicada más temprano por la agencia de noticias Bloomberg en la que se aseguró que la junta directiva del organismo habría definido rechazar la iniciativa de la Argentina y otros países en una supuesta reunión informal ocurrida el mes pasado.



"Es una nota sin sustento y sin fuentes", aseguraron fuentes del equipo económico a Télam, que destacaron que en el propio material de Bloomberg "el FMI manifestó que no hay definiciones y el Ministerio de Economía lo mismo"



El gobierno argentino está negociando con el organismo una reestructuración de la deuda de US$ 44.000 millones tomada durante el mandato del expresidente Mauricio Macri en 2018, un crédito que originalmente había sido por US$ 56.000 millones, unas 10 veces la asignación de la nación con el Fondo.



Según fija su estatuto, el Fondo cobra una tasa de 200 puntos básicos, o 2 puntos porcentuales, sobre los préstamos pendientes por encima del 187,5% de la cuota de un país, aumentando a 300 puntos básicos si un crédito permanece por encima de ese porcentaje después de tres años, lo cual implicaría a la Argentina un costo extra de unos US$ 900 millones al año si se mantuvieran estas condiciones, de acuerdo con cálculos del Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán.



Además de la Argentina, otros países que integran el G-24, como México, India, China, Brasil, Sudáfrica y Colombia, se manifestaron este año a favor de que el FMI elimine o reduzca "significativamente" las sobretasas que cobra en los créditos extraordinarios.



“En el contexto de la pandemia, una suspensión inmediata de los recargos, mientras se revisan las políticas, ayudaría a los países a recuperarse y debería ser considerado”, afirmó Guzmán sobre este tema luego de la primera reunión del año de Ministros de Finanzas del G-24, que tuvo lugar en abril de 2021.