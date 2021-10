Beneficios ANSES: cómo obtener devoluciones de hasta $1.000 por compra

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), a cargo de Fernanda Raverta, ofrece como cada lunes el programa Beneficios ANSES. Permite acceder a unBeneficios ANSES permite acceder a descuentos en los comercios de cercanía adheridos y comprando con la tarjeta de débito que el beneficiario utiliza para cobrar la prestación. El reintegro es válido en alimentos, farmacias, indumentaria, electrodomésticos, materiales de construcción y muchos rubros más.

¿Quiénes pueden acceder a Beneficios ANSES?

¿Cómo consultar si accedo al beneficio?

¿Qué pasa si no recibo el reintegro?

El tope máximo de devolución es de hasta $1.000 por cada compra y no hay límites en la cantidad de operaciones. Y el monto ahorrado aparecerá dentro de los siete días hábiles en la cuenta bancaria.Para acceder a los comercios adheridos a través del nombre de comercio, provincia o descuento, el beneficiario deberá ingresar a anses.gob.ar/descuentos-comercios. Allí aparece una extensa lista de locales de todo el país que están incluidos en el beneficio.Pueden acceder a Beneficios ANSES quienes cobren alguna de estas prestaciones de la seguridad social:Jubilaciones y pensiones de ANSES.Pensiones no contributivas.Asignación Universal por Hijo.Asignación por Embarazo.Asignación Familiar por Hijo.Asignación por Prenatal.Prestación por Desempleo.Progresar.Programas del Ministerio de Desarrollo Social.Jubilaciones y pensiones del IPS, BAPRO y Policía de la Provincia de Buenos Aires.Si la prestación fue dada de alta recientemente, el reintegro correspondiente se realizará una vez que el banco envíe los datos del CBU. Puede tardar hasta 90 días.Las titulares de las prestaciones pueden chequear si participan del programa con su DNI desde la web oficial www.anses.gob.ar/beneficios-anses Si no realizaron el descuento en línea de cajas porque no pudieron verificar que el usuario sea beneficiario de ANSES, el titular podrá realizar el reclamo desde Mi ANSES en la opción "Reclamos, sugerencias, denuncias".Si hubo algún inconveniente con el producto comprado, el beneficiario podrá comunicarse con el centro de atención al cliente del comercio donde realizó la compra.También existe la posibilidad de enviar un mail a beneficiosanses@anses.gov.ar con el reclamo y adjuntar el ticket de la compra y el cupón de pago de la tarjeta. Con estos datos, desde ANSES, podrán rastrear la operación y consultar el inconveniente.