El FMI busca concluir "muy pronto" la investigación sobre Kristalina Georgieva

Un nuevo comunicado fue emitido por el vocero del Fondo Monetario Internacional este viernes a la noche donde se informa que “el directorio ejecutivo del FMI se reunió hoy para discutir el asunto planteado por la investigación de WilmerHale del informe Doing Business 2018 del Banco Mundial”, señala Rice.



En búsqueda de información ya el Directorio se reunió en “previamente con los representantes de WilmerHale , así como con la directora Gerente Kristalina Georgieva”.



Dado que a nivel internacional crece la presión para que la Georgieva renuncie a su cargo al frente del FMI la Junta Ejecuitiva “sigue comprometida con una revisión exhaustiva, objetiva y oportuna”.



Al respecto aclara que “si bien ha logrado avances significativos en su evaluación, en la reunión de hoy acordó solicitar más detalles aclaratorios con miras a concluir muy pronto su consideración del asunto”



La semana que viene se lleva a cabo en Washington la reunión anual del Fondo y en medio de esta denuncia Georgieva conducirá las reuniones plenarias.



Hace una semana atrás el directorio ejecutivo mantuvo reuniones con los representantes del estudio de abogados WilmerHale quienes fueron los que investigaron las supuestas anomalías en el informe de Doing Business 2018 del Banco Mundial.



La investigación de WilmerHale señaló que la directora general del Banco Mundial, en ese entonces Georgieva, implementaron una "presión indebida" sobre el personal del Banco para impulsar la clasificación de China en el informe "Doing Business 2018". Según se comentó, en ese momento el Banco Mundial intentaba obtener de parte de China un aumento de capital.



El resultado de esta investigación llevo a que el Banco Mundial cancelara el Doing Business que se venía publicando desde 2003. Uno de los organismos que salió a cuestionar el rol de Georgieva en este tema fue nada menos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que indico que estaba analizando los que calificó como "hallazgos serios".



Las críticas sobre el tema llevaron a que la revista The Economist pida directamente la renuncia de Kristalina. Los argumentos que utilizaron son bastante razonables, según adhieren economistas internacionales, "el Fondo cuenta con un influyente departamento de investigación propio. También es el custodio de los estándares de datos para las estadísticas macroeconómicas del mundo", indicó el artículo.



Justamente esta semana se conocerá el análisis económico de los miembros del Fondo (unos 190 países) contenidos en su tradicional informe “Perspectivas de la Economía Mundial (WEO)”.



El pedido de remoción de la Georgieva es en función de que no existan dudas de la objetivad de los informes que elabora el Fondo, explican especialistas en Washington.



La titular del FMI Georgieva, en su momento, rechazó la denuncia al señalar que “No estoy de acuerdo esencialmente con los hallazgos e interpretaciones de la Investigación de irregularidades en los datos, en lo que respecta a mi papel en el informe Doing Business del Banco Mundial de 2018", expresó en un escueto comunicado.



