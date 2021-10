Programa para reconvertir planes sociales: las claves del proyecto

El oficialismo presentó formalmente el proyecto de ley con el que se pretende gradualmente “convertir los planes sociales en trabajo genuino y de calidad”. La iniciativa del Frente de Todos vincula pymes con organizaciones sociales y prevé que el subsidio se transforme en un ingreso formal y de acceso a obra social, aporta jubilatorio y ART a quien lo perciba.



El proyecto del Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo “Un puente al Empleo” entró este jueves al Congreso, por Mesa de Entrada, y este viernes fue presentado públicamente por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.



Se trata de una iniciativa que “permite a las pymes, Provincias, Municipios y organizaciones sociales tomar al plan como parte del salario y que el trabajador tenga acceso a la obra social, aporte jubilatorio y su seguro (ART)”, sintetizó Massa. Las claves del proyecto -Podrán acceder al programa los trabajadores y las trabajadoras de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

-Podrán mantener por 12 meses el plan social como complemento al salario.

-Accederán a la obra social y ART.

-Tendrán la posibilidad de capacitarse y completar cursos de formación de oficios en el marco de “Un Puente al Empleo”.

Cuáles son los "alivios" para las pymes



Se prevén una serie de beneficios para las pymes y mini pymes, a fin de que demanden personal y generen empleo registrado. Algunos de ellos son:



-Reducción de hasta el 100 por ciento de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales.

-Un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias.

-En lo que respecta a la reducción de las contribuciones patronales, el objetivo es reducir las cargas sociales “durante dos años por cada trabajador y considerando como tope máximo una suma equivalente a dos salarios mínimos por cada uno y con una nómina tope que incremente de cinco a veinte trabajadores”.



-En tanto, sobre el esquema de regularización de situaciones laborales precarias, la iniciativa explica que las mini pymes podrán “regularizar relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación” de la ley.



Las empresas podrán rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral con los siguientes beneficios:



-Queda liberado de sanciones penales y reduce conflictos judiciales.

-Subsanar la baja del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal).

-Condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularice.

-Que el Estado compute los aportes no ingresados por hasta 70 meses.



Cuáles son los requisitos para las mini pymes

-No reducir su nómina laboral.

-No tener ningún trabajador no registrado.

-No podrán registrar obligaciones previsionales de pago líquidas y exigibles por seis o más períodos fiscales. Para este último caso tendrán la posibilidad de regularizar su situación.

-No podrán registrar sanciones laborales que impliquen que sean incorporados en el Repsal.

-En busca de consolidar la generación de empleo



El proyecto de ley vincula pymes y mini pymes, gobierno provinciales, municipales y organizaciones sociales en un círculo virtuoso que toma el plan como parte del salario.



Los fundamentos el proyecto destacan que el objetivo es “consolidar y dar sostenibilidad a esta tendencia positiva en la generación de empleo” que se dio en el país, a pesar de la pandemia y los altos índices de pobreza arrastrados desde la debacle económica provocada durante el gobierno de Cambiemos/Juntos por el Cambio.



Durante esa administración (2015-2019), los planes sociales habían superado la barrera de los 700 mil, siendo que cuando Mauricio Macri asumió en 2015 eran alrededor de 150 mil, precisó Massa.



“Queremos dotar a los y las argentinas de herramientas útiles para que puedan desarrollarse y progresar”, resalta la presentación hecha a través de las redes sociales. En ese marco, el proyecto “busca consolidar y dar sostenibilidad a esta tendencia positiva en la generación de empleo y así dar previsibilidad a los y las trabajadoras y a los distintos sectores de la economía”.

