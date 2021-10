Aumento de asignaciones familiares: a quiénes alcanzará y de cuánto será

Política Duplicarán los montos de asignaciones familiares por hijo a partir de octubre

El presidente Alberto Fernández anunció un "complemento mensual para el salario familiar a partir de octubre", con el objetivo de "reconstruir y recuperar el poder adquisitivo" de los salarios, en una medida que beneficiará a unos dos millones de trabajadores."Sabemos que las familias de las trabajadoras y trabajadores registrados de Argentina deben mejorar sus ingresos. Por eso, hemos decretado un complemento mensual para el salario familiar a partir de octubre", indicó Fernández en su cuenta de Twitter., que se sumará a lo que recibe ese hogar por cada niño, niña y adolescente.En tanto, para los trabajadores conSegún las estimaciones de la ANSES, la medida "va a cubrir 3,2 millones de niños, niñas y adolescentes, es decir al 89% de los que reciben salario familiar".Con el nuevo complemento,En su publicación, el jefe de Estado puntualizó: "Esta medida tiene que ver con el compromiso que tomamos con las y los argentinos de reconstruir y recuperar el poder adquisitivo de sus salarios"."Con esta decisión, a partir de octubre, vamos a beneficiar a más de 2 millones de trabajadoras y trabajadores argentinos y más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes", subrayó el Presidente.Además, Fernández dijo tener "en claro cuáles son los problemas y las urgencias" de los argentinos, y agregó: "Este complemento se trata de una medida progresiva que se pagará mes a mes".En ese sentido, puntualizó que el complemento "irá siendo superada hasta que los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras recuperen su poder adquisitivo"."Gobernar es escuchar", sostuvo el Presidente, en un hilo de Twitter que acompañó junto a un video en el que se lo puede ver dialogando con la titular de la ANSES, Fernanda Raverta.Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, la funcionaria nacional precisó: "Esto no tiene que ver con un calendario electoral sino con lo que venimos a hacer como gobierno, que es que los trabajadores y trabajadoras de la Argentina vivan todos los días un poquito mejor".La titular de la ANSES explicó que la suba no alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), y amplió: "La AUH es otra asignación que también está prevista por el Estado, pero que ya tiene un complemento que se llama tarjeta Alimentar"."Lo que estamos haciendo ahora es ocuparnos de esos trabajadores asalariados que tienen trabajo y reciben todos los meses su asignación familiar", manifestó.Además, Raverta indicó que la suma que cobran los trabajadores por sus hijos será actualizada de acuerdo a la fórmula de reajuste de haberes "hasta que recuperen el poder de compra que tenían". ."Es mensualizada la inversión, por lo tanto va cambiando en la medida que impacte la fórmula de movilidad que es otro el número de la inversión que hace el Estado. Estamos hablando de unos 14 mil millones de pesos", indicó.Punto por punto, lo que hay que saber1 -: las asignaciones familiares son sumas que el Estado otorga por cada hijo o hija que tiene una familia y que está destinado a trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, titulares de ART, monotributistas, titulares de la prestación por desempleo, jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados.2 -en total, ese grupo amplio de personas suman unos 2,1 millones de empleados. A su vez, la duplicación del salario familiar -como también se suele conocer a estas asignaciones- llegará a unos 3,2 millones de chicos, chicas y adolescentes.El Estado destinará en octubre para el pago de estas prestaciones adicionales unos $14.000 millones, una suma que será similar en noviembre pero que aumentará en diciembre cuando se reajusten los haberes3 -para el pago del salario familiar se consideran los de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar (madre/padre): los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia, los haberes de Jubilación y pensión, los montos de la Prestación por Desempleo, más los planes Sociales, más las prestaciones Contributivas y/o No Contributivas de cualquier índole, más las rentas de referencia para trabajadores autónomos, monotributista y servicio doméstico.4 -para quienes tienen un ingreso familiar de hasta $78.454 y son monotributistas de las categorías A, B o C, la asignación familiar actual es de 5.063 pesos por hijo. Desde este mes, por el anuncio hecho hoy, ese monto por hijo será de $10.126.Las asignaciones familiares están destinadas a trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, titulares de ART, monotributistas, titulares de la prestación por desempleo, jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionadosPor otra parte, quienes cuentan con un salario familiar de entre 78.454,01 y 115.062 pesos y monotributistas de la categoría D, el complemento será de 3.415 pesos. De esta forma, por cada hijo o hija terminarían cobrando $6.830 tras la duplicación establecida este jueves por el Gobierno.Por ejemplo, un trabajador que tiene un ingreso registrado de $46.656 con dos hijas o hijos a cargo, que hoy percibe con las asignaciones $56.782, pasará a cobrar en octubre $66.908 (más del 18% de aumento del salario). Asimismo, una trabajadora o trabajador que tiene un ingreso registrado de $62.208 con dos hijas o hijos a cargo, que hoy percibe con las asignaciones $72.334, pasará a cobrar en octubre $82.460 (más del 14% de aumento del salario), ejemplificó Anses.5 -el Gobierno aclaró que los empleados que estén alcanzados por esta medida no deberán realizar ninguna gestión particular ante Anses, que ya cuenta con la base de datos y el sistema necesario para girar el pago del complemento mensual.En octubre y noviembre los complementos serán de entre $3.415 y $5.063 en función del ingreso familiar total, y en diciembre se actualizará con el índice de jubilaciones6 -según aclaró Raverta, el Gobierno tiene planificado continuar con la duplicación de la asignación familiar “hasta que los salarios recuperen la capacidad de compra”. Según la funcionaria, en los últimos años perdieron unos 20 puntos porcentuales de poder adquisitivo.7 -de acuerdo al anuncio oficial, en octubre y noviembre los complementos serán de entre $3.415 y $5.063 en función del ingreso familiar total, y en diciembre, cuando impacte el último aumento trimestral de las jubilaciones, la suma para las 2 millones de personas será mayor.